Планировали свергнуть Шольца и захватить власть: в Германии стартует суд над мятежниками

Начинается суд по делу "Рейхсбюргеров" во главе с принцем Генрихом XIII. Их обвиняют в планах силой захватить власть в Германии.

В Германии 29 апреля перед судом предстанут девять членов так называемой группировки "Рейхсбюргеров", которые в частности планировали свергнуть канцлера Олафа Шольца. Их обвиняют в госизмене, покушении на убийство и подготовке насильственного государственного переворота.

Об этом сообщают Reuters и DW.

В немецком Штутгарте стартует первый из трех масштабных судебных процессов над 27 лицами, обвиняемыми в заговоре, который удалось сорвать в конце 2022 года. Перед судом, который начинается 29 апреля, предстанут девять подозреваемых — члены группы "Рейхсбюргеров" ("Граждане Рейха"). По версии следствия, они планировали захватить власть в Германии и ввести суровое военное положение.

Специальная полицейская операция прошла раньше, чем объединению удалось воплотить свои намерения. Так, в 2022 году правоохранители арестовали 25 человек во главе с принцем Генрихом XIII – потомком ныне лишенной престола династии. Девять фигурантов дела хранили 500 тыс. евро наличными, 380 пистолетов, 350 единиц холодного оружия и около 148 тыс. патронов.

По версии следствия, участники преступной группы ждали специального сигнала от заговорщиков, чтобы захватить власть в Германии в сентябре 2022 года. В сговоре участвовали также военнослужащие и сотрудники спецслужб. Ключевая фигура – 72-летний принц Генрих XIII – агент по продаже недвижимости. По плану "Рейхсбюргеров", он должен был стать главой государства.

Сообщается, что политическое руководство группировки во главе с принцем Генрихом XIII предстанет перед судом во Франкфурте в мае. Другую группу подозреваемых, среди которых астролог, будут судить в Мюнхене в июне.

Приговоры могут быть вынесены в 2025 году, а то и через несколько лет, оценивают эксперты.

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Как рассказали прокуроры, подозреваемые представляли реальную опасность, о чем свидетельствуют их тщательное планирование, запасы огнестрельного оружия и наличные деньги.

"Они планировали проникнуть с вооруженной группой в здание парламента в Берлине, задержать законодателей и разрушить систему. Они понимали, что захват власти будет связан с убийством людей", – заявили в прокуратуре.

Там отметили, что один из подсудимых Маркус Л. сопротивлялся во время ареста, и застрелил одного и тяжело ранил другого полицейского.

Кто такие "Рейхсбюргеры"

Служба внутренней разведки Германии еще в 2016 году начала следить за "Рейхсбюргерами", которых может насчитываться около 21 тыс. Они не признают современную ФРГ как легитимное государство и считают себя гражданами бывшей Германии – Немецкого рейха времен Первой мировой войны. Убеждения "Рейхсбюргеров" основываются на идее, что иностранный "альянс", включая США и Россию, готов помочь им свергнуть нелегитимное "Глубинное государство", якобы самовольно захватившее власть в Германии со времен Второй мировой войны.

Напомним, в декабре 2022 года издание NYT сообщило, что мятежники из радикального движения планировали штурмовать немецкий парламент, арестовать его членов и убить Шольца. Организатор мятежа, принц Генрих XIII не менее раза встречался с российскими дипломатами в консульстве в Германии.

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