Планировали взорвать "в дороге": В Германии подозревают украинцев в подготовке диверсий

В Германии двое граждан Украины подозреваются в подготовке диверсий по заданию России. Речь идет о Владиславе Т. и Даниил Б., которых Федеральная прокуратура ФРГ обвиняет в шпионаже и заговоре с целью совершения поджогов.

Об этом сообщает издание DW.

По версии следствия, подозреваемые посылали из Кельна в Украину посылки с GPS-трекерами, чтобы собрать данные о логистических маршрутах. В дальнейшем эти маршруты планировали использовать для отправки посылок со взрывчатыми устройствами. Взрывы должны произойти во время транспортировки, в том числе и на территории Германии, "с целью нанести как можно больший ущерб и подорвать чувство безопасности населения", говорится в заявлении прокуратуры.

Обеим фигурантам уже предъявлены обвинения в Высшем земельном суде Штутгарта. Также по делу есть третий подозреваемый – Евгений Б., недавно экстрадированный из Швейцарии в Германию. Он, как и два других фигуранта, находится под стражей, а обвинения ему планируют объявить в ближайшее время.

Владислав Т. и Даниил Б. задержан в мае 2025 года в Кельне и Констанце. В тот же месяц немецкие правоохранители выдали ордер на арест Евгения Б., задержанного в швейцарском кантоне Тургау. 23 декабря его передали германской стороне.

Ранее мы писали, что российские спецслужбы все активнее вовлекают украинцев в диверсионные действия в странах Европы. Таким образом, они пытаются подорвать единство НАТО и настроить европейское общество против Украины.

По данным экспертов, связанные с Кремлем разведчики вербуют людей через мессенджеры, в частности Telegram, а также через игровые платформы. Часто завербованные даже не до конца осознают, в чем участвуют. Их используют как так называемых «одноразовых агентов» — для поджогов, актов вандализма и других диверсий.