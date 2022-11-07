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Планирует ли Финляндия после вступления в НАТО размещать ядерное оружие: президент объяснил

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Планирует ли Финляндия после вступления в НАТО размещать ядерное оружие: президент объяснил

Фото: Associated Press

Финляндия не планирует размещать на территории своей страны ядерное оружие. Нет никаких признаков, что кто-то предлагает ей это делать после вступления в НАТО.

После вступления в НАТО Финляндия не планирует размещать на территории страны ядерное оружие.

Об этом со ссылкой на президента Саули Нииностио, пишет издание Yle.

Как отмечается, после вступления в НАТО Финляндия не планирует размещать на территории страны ядерное оружие. По словам президента, ядерное оружие является неотъемлемой частью сил сдерживания НАТО. В то же время она является средством предотвращения, а не самоцелью.

Когда Финляндия вступит в НАТО

Саули Нииностио подчеркнул, что в настоящее время ситуация со вступлением в Альянс "выглядит лучше, чем неделю или две назад". Однако конкретных терминов нет. Президент акцентировал, что "членство будет реализовано в разумные сроки".

Финляндия также не меняет своей деятельности из-за требований Турции. Ниинисто считает, что критика со стороны этой страны больше касается Швеции, которая также намерена войти в НАТО.

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Дата публикации
Просмотры
290
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