Планирует ли Финляндия после вступления в НАТО размещать ядерное оружие: президент объяснил

Финляндия не планирует размещать на территории своей страны ядерное оружие. Нет никаких признаков, что кто-то предлагает ей это делать после вступления в НАТО.
После вступления в НАТО Финляндия не планирует размещать на территории страны ядерное оружие.
Об этом со ссылкой на президента Саули Нииностио, пишет издание Yle.
Как отмечается, после вступления в НАТО Финляндия не планирует размещать на территории страны ядерное оружие. По словам президента, ядерное оружие является неотъемлемой частью сил сдерживания НАТО. В то же время она является средством предотвращения, а не самоцелью.
Когда Финляндия вступит в НАТО
Саули Нииностио подчеркнул, что в настоящее время ситуация со вступлением в Альянс "выглядит лучше, чем неделю или две назад". Однако конкретных терминов нет. Президент акцентировал, что "членство будет реализовано в разумные сроки".
Финляндия также не меняет своей деятельности из-за требований Турции. Ниинисто считает, что критика со стороны этой страны больше касается Швеции, которая также намерена войти в НАТО.
Читайте также:
- Финляндия официально закрывает границы для россиян
- В Швеции нашли способ ускорить свое вступление в НАТО
- Украина вступит в НАТО как передовая армия – российско-израильский бизнесмен