Планирует ли Израиль "длительную оккупацию" Сектора Газа – у Нетаньяху ответили

Беньямин Нетаньяху заявил, что после окончания боев в Газе Израиль будет нести ответственность за безопасность в секторе.

Старший советник премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Марк Регев заявил, что страна не планирует "длительную оккупацию" Сектора Газа в войне с ХАМАСом, но он будет нести ответственность за безопасность в регионе.

Об этом пишет CNN.

Регев также сказал, что нужно различать "присутствие ради безопасности и политический контроль", прокомментировав слова Нетаньяху о том, что Израиль будет нести "общую ответственность за безопасность" в Газе в течение "неопределенного периода" после окончания войны.

"Когда все закончится и мы победим ХАМАС, очень важно, чтобы не было возрождения террористического элемента, возрождение ХАМАСа. Нет смысла делать это и просто возвращаться к исходной точке. Израильские силы безопасности должны присутствовать, но это не значит, что Израиль оккупирует Газу, это не значит, что Израиль будет управлять жителями Газы", – заявил он.

По его словам, Израиль "заинтересован в создании новых рамок, где жители Газы смогут управлять собой, где может быть международная поддержка восстановления Газа".

Напомним, в Израиле ответили, кто будет контролировать Сектор Газа по окончании боев.

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