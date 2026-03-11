Планирует ли Путин ехать в США на саммит G20: в Кремле ответили

Путин / © Associated Press

В Кремле ответили, намерен ли президент РФ Владимир Путин посетить саммит С20 в США. Пока диктатор не имеет такой цели.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным Пескова, по состоянию на данный момент визит не предполагается.

"Путин пока не планирует сам ехать на саммит G20 в США", - сообщил Песков.

По всей вероятности, больше деталей появится впоследствии.

