Мир
359
1 мин

Планирует ли Путин ехать в США на саммит G20: в Кремле ответили

Путин пока не планирует ехать в США на саммит G20.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Путин

Путин / © Associated Press

В Кремле ответили, намерен ли президент РФ Владимир Путин посетить саммит С20 в США. Пока диктатор не имеет такой цели.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным Пескова, по состоянию на данный момент визит не предполагается.

"Путин пока не планирует сам ехать на саммит G20 в США", - сообщил Песков.

По всей вероятности, больше деталей появится впоследствии.

Ранее Зеленский пророчил судьбу Гитлера Путину. По его словам, использование культуры и кино как инструмента пропаганды в России может обернуться трагедией для самих россиян. Он провел параллель с нацистской Германией и предположил, что российский лидер Владимир Путин может повторить судьбу Адольфа Гитлера.

359
