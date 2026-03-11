- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 359
- Время на прочтение
- 1 мин
Планирует ли Путин ехать в США на саммит G20: в Кремле ответили
Путин пока не планирует ехать в США на саммит G20.
В Кремле ответили, намерен ли президент РФ Владимир Путин посетить саммит С20 в США. Пока диктатор не имеет такой цели.
Об этом сообщает ТАСС.
По данным Пескова, по состоянию на данный момент визит не предполагается.
"Путин пока не планирует сам ехать на саммит G20 в США", - сообщил Песков.
По всей вероятности, больше деталей появится впоследствии.
Ранее Зеленский пророчил судьбу Гитлера Путину. По его словам, использование культуры и кино как инструмента пропаганды в России может обернуться трагедией для самих россиян. Он провел параллель с нацистской Германией и предположил, что российский лидер Владимир Путин может повторить судьбу Адольфа Гитлера.