Планирует ли Швеция размещать ядерное оружие после вступления в НАТО: ответ МИД страны

Швеция решила последовать в этом вопросе за Норвегией и Данией.

Швеция не будет размещать на своей территории ядерное оружие после вступления в НАТО.

Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем, пишет Reuters.

Несмотря на то, что главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден рекомендовал не устанавливать никаких ограничений перед вступлением страны в НАТО, в частности, по размещению ядерного оружия, правительство страны решило не прислушиваться к этой рекомендации.

Таким образом, Швеция присоединится к Дании и Норвегии в одностороннем заявлении, что она не допустит размещения ядерного оружия на территории страны.

"Это все еще долгосрочная позиция Умеренной партии. Мы никогда не собирались изменять условия заявки, поданной предыдущим правительством", – сказал Биллстрем.

Ранее президент Финляндии Саули Нийнисте также исключил возможность размещения ядерного оружия на территории его страны.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

В начале ноября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили все требования для вступления в НАТО, и призвал Турцию ратифицировать соответствующий протокол.

Турция и Венгрия сейчас единственные страны, еще не ратифицировавшие членство Финляндии и Швеции в НАТО.