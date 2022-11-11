Планирует ли Швеция размещать ядерное оружие после вступления в НАТО: ответ МИД страны

Швеция решила последовать в этом вопросе за Норвегией и Данией.
Швеция не будет размещать на своей территории ядерное оружие после вступления в НАТО.
Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем, пишет Reuters.
Несмотря на то, что главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден рекомендовал не устанавливать никаких ограничений перед вступлением страны в НАТО, в частности, по размещению ядерного оружия, правительство страны решило не прислушиваться к этой рекомендации.
Таким образом, Швеция присоединится к Дании и Норвегии в одностороннем заявлении, что она не допустит размещения ядерного оружия на территории страны.
"Это все еще долгосрочная позиция Умеренной партии. Мы никогда не собирались изменять условия заявки, поданной предыдущим правительством", – сказал Биллстрем.
Ранее президент Финляндии Саули Нийнисте также исключил возможность размещения ядерного оружия на территории его страны.
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО
В начале ноября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили все требования для вступления в НАТО, и призвал Турцию ратифицировать соответствующий протокол.
Турция и Венгрия сейчас единственные страны, еще не ратифицировавшие членство Финляндии и Швеции в НАТО.
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