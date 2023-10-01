Планирует ли Великобритания отправлять своих военных в Украину: Сунак ответил

Премьер-министр Риши Сунак опроверг, что Британия планирует отправлять в Украину своих военных инструкторов.

Об этом информирует британское издание Sky News.

Британский премьер объяснил, что слова главы Министерства обороны Великобритании Гранта Шеппса, заявившего, что его страна хочет направить в Украину своих военных инструкторов, неправильно поняли.

"Я думаю, что об этом была искажена информация. То, что министр обороны говорил, — что вполне возможно, что однажды в будущем мы будем проводить часть этого обучения в Украине. Но это то, что касается долгосрочной перспективы, а не здесь и Сейчас нет британских солдат, которых отправят воевать в текущем "конфликте", — сказал Сунак.

Он подчеркнул, что программа обучения украинских военных проходит в Британии и не планируется в Украине.

Напомним, издание The Telegraph сообщило, что во время интервью глава Министерства обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что его страна хочет направить в Украину своих военных инструкторов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.