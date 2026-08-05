Планируете переехать в Испанию — вам нужно это знать: какие условия предлагают украинским беженцам

Испания / © Getty Images

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Украинцам, прибывающим в Испанию в 2026 году, не назначают автоматические ежемесячные выплаты только за оформление временной защиты. Основную поддержку оказывают через государственную систему приема людей с международной и временной защитой.

Детали рассказывает портал Relocate.to.

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Речь идет о Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal. Она рассчитана на людей, не имеющих достаточных средств, жилья или поддержки родственников.

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Испанское правительство продолжило финансирование мест и услуг в рамках этой системы на период с июля 2026 года по июнь 2027-го.

Кто может получить помощь

Обратиться за включением в систему приема могут украинцы, которые:

уехали из-за полномасштабной войны;

подали или планируют подать заявление на временную защиту в Испании;

не имеют достаточных средств для самостоятельного проживания;

не могут обеспечить себя жильем и базовыми потребностями.

Решения принимаются индивидуально. Специалисты оценивают доходы, состав семьи, жилищную ситуацию, состояние здоровья и другие обстоятельства.

Само оформление временной защиты не гарантирует выплаты, но дает право обратиться за помощью.

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Жилье, питание и базовые нужды

Человеку или семье, которым негде жить, могут предложить временное размещение в центре, квартире, гостинице или другом доступном доме.

В рамках программы также могут предоставить:

питание или средства на продукты;

средства гигиены;

одежду и обувь;

подгузники и детское питание;

помощь с приобретением необходимых лекарств;

транспорт к месту размещения.

Самостоятельно выбрать жилье обычно нельзя. Людей направляют туда, где есть свободные места с учетом состава семьи и уязвимости. Апартаменты могут быть предложены в другом городе или регионе Испании.

Деньги на ежедневные расходы

Во время проживания в системе приема человек может получать небольшую сумму на личные нужды — assignación para gastos diarios.

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Единого размера выплаты для всех нет. Сумма зависит от этапа программы, состава семьи и решения организации, сопровождающей заявителя. Обычно речь идет о 2-5 евро в сутки.

Помощь после выхода из центра

Система приема предполагает несколько этапов. После проживания в предоставленном доме человек может перейти к фазе автономии — Fase de Autonomía.

На этом этапе в редких случаях предусматривают:

средства на базовые нужды;

помощь с транспортом;

поддержку при поиске работы;

социальное сопровождение.

Размер пособия определяют индивидуально. Это не общая субсидия на аренду, которую можно оформить сразу по приезде, а часть персонального плана интеграции.

По приведенным данным, поддержка на этапе автономии в 2026 году может составлять до 37 евро в сутки на человека в зависимости от обстоятельств и решения ответственной организации.

Языковые курсы и трудоустройство

Украинцам в рамках программы также могут предложить:

курсы испанского языка;

помощь с оформлением документов;

юридические консультации;

психологическую поддержку;

составление профессионального профиля;

помощь с резюме и поиском вакансий;

направление на профессиональное обучение;

консультации по самозанятости.

Временная защита дает право работать в Испании как наемному работнику или зарегистрироваться как autónomo.

Медицина и учеба детей

После оформления временной защиты украинцы получают доступ к государственной медицинской системе.

Дети до 18 лет могут учиться в испанских школах на тех же условиях, что и местные учащиеся. В рамках системы приема также могут помочь с медицинскими документами, записью к врачу и покрытием отдельных неотложных расходов на лекарства.

Выплачивают ли 400 евро взрослым и 100 евро детям

В 2026 году новоприбывшие украинцы не могут оформить специальную помощь, которая раньше составляла 400 евро в месяц на взрослого и 100 евро на каждого ребенка в течение шести месяцев.

Финансирование этой программы завершилось 31 декабря 2023 года.

Можно ли сразу получить минимальный гарантированный доход

Большинство вновь прибывших не могут сразу оформить Ingreso Minimo Vital.

Для получения этой помощи необходимо, как правило, легально и непрерывно проживать в Испании не менее одного года. Также проверяют доходы, сбережения, недвижимость и состав семьи.

Аналогичное требование распространяется на детскую доплату Complemento de Ayuda para la Infancia, являющуюся частью системы IMV.

Исключения могут действовать для отдельных категорий, включая пострадавших от торговли людьми или гендерного насилия.

Доступна ли помощь по безработице

Временная защита сама по себе не дает права на испанскую помощь по безработице.

Такие выплаты зависят от официального трудоустройства и уплаченных страховых взносов. Право на помощь может возникнуть позже, если человек будет работать в Испании, накопит необходимый страховой стаж и потеряет работу по предусмотренным законом обстоятельствам.

Правила для украинских беженцев за рубежом — последние новости

В США украинцы со статусом временной защиты TPS могли потерять право на работу 22 июля из-за новых законодательных инициатив. Однако суд в штате Массачусетс временно приостановил действие этого решения до ожидаемого окончательного вердикта 5 августа.

Сама программа TPS для украинцев действует до 19 октября. Решения о ее возможном продлении должны быть приняты до середины августа.

Между тем, в швейцарском кантоне Цюрих предложили изменить правила социальной поддержки украинцев со статусом S. Их хотят оставить на специальной системе выплат вместо перевода на стандартную социальную помощь даже после пяти лет проживания в стране.

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