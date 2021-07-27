Планируют ли США открывать границы для туристов: ответ Белого дома

Планируют ли США открывать границы для туристов: ответ Белого дома

"Дельта" приходится на 80% всех случаев заболевания коронавирусом в США.

США не планируют отменять ограничения на въезд в страну для иностранцев на фоне стремительного распространения нового штамма COVID-19 "Дельта".

Об этом со ссылкой на заявление Белого дома от понедельника, 26 июля, сообщает BBC.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, увеличение количества больных "Дельтой" "похоже, продолжится в ближайшие недели", поэтому Вашингтон "сохранит ограничения на поездки, которые действуют сейчас".

Известно, что "Дельта" приходится на 80% всех случаев заболевания коронавирусом в США.

Въезд в США запрещен для большинства неамериканских граждан, которые на протяжении последних 14 дней находились в Великобритании, 26 странах Шенгенской зоны в Европе, Бразилии, Ирландии, Китае, Индии, Иране и Южно-Африканской Республике (ЮАР).

Кроме того, границы США останутся закрытыми для жителей соседних Канады и Мексики минимум до 21 августа. В то же время Канада на прошлой неделе решила позволить посещать страну вакцинированным американцам с 9 августа.

Как сообщалось, директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски заявила, что невакцинированные от COVID-19 люди все чаще становятся причиной увеличения количества случаев заболевания коронавирусом. "Это превращается в пандемию невакцинированных", — высказалась она.

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