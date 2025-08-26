Плановая томография завершилась трагедией: редкая реакция унесла жизни 22-летней студентки

Томография / © Pexels

22-летняя Летисия Поль, студентка юридического факультета, умерла в результате тяжелой аллергической реакции во время плановой компьютерной томографии.

Об этом сообщает Metro.

В Летиции Пол развилась серьезная реакция на контрастное вещество. / © Metro

Инцидент произошел в региональной больнице Альто-Валли в Риу-ду-Сул, штат Санта-Катарина, на юге Бразилии. При введении йодированного контрастного вещества в вену у пациентки развился анафилактический шок. Ее интубировали, но, к сожалению, менее чем через 24 часа после процедуры она умерла.

Летисия проходила плановое обследование из-за наличия камней в почках. Больница в заявлении подчеркнула, что все процедуры выполнялись в соответствии с клиническими протоколами и отметила приверженность этике, безопасности пациентов и прозрачности.

Йодированный контраст широко применяется для улучшения видимости органов и тканей во время КТ и обычно считается безопасным. Серьезные аллергические реакции на него встречаются крайне редко — примерно в 1 случае на 5000–10000 сканирований. Большинство пациентов испытывают только легкие симптомы, например ощущение тепла, тошноту или зуд.

Медицинские учреждения обычно готовы к осложнениям, но даже своевременная медицинская помощь иногда может спасти жизнь пациента в случаях тяжелого анафилактического шока.