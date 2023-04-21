Планы G7 на почти полный запрет на экспорт в Россию: как отреагировали в Кремле

На днях появилась информация о том, что страны G7 готовы ввести полный запрет на экспорт в Российскую Федерацию. В Москве заявили, что такое решение может усугубить положение экономики в мире и даже спровоцирует "мировой экономический кризис".

Такое заявление сделал спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков, пишут СМП России.

"Нынешние санкции, которые введены против нашей страны, и новые дополнительные шаги, о которых, возможно, сейчас думают в Брюсселе и Вашингтоне, они, конечно, будут бить и по мировой экономике. Поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденции к всемирному экономическому кризису", – высказался спикер Кремля.

По словам Пескова, ни одна страна мира никогда не сталкивалась с таким количеством санкций, как Россия.

"Не нужно забывать, что ни одна страна в мире никогда не сталкивалась с таким объемом санкций, как мы... учитываем опасности, которые кроются за такими планами", — сказал он.

Напомним, 20 апреля издание Bloomberg сообщило о том, что в преддверии саммита лидеров Большой семерки (G7), который состоится в мае в Японии, партнеры Украины обсуждают запрет на большинство экспорта в Россию. Таким образом США и союзники стремятся усилить экономическое давление на президента РФ Владимира Путина из-за развязанной Кремлем войны.

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