Планы Путина на 2026 год: когда и при каких условиях Россия может напасть на НАТО

Реклама

Об этом снова заявил генсек НАТО Марк Рютте. Впервые он сказал об этой опасности летом этого года в интервью The New York Times. По его убеждению, если Китай решит развязать войну против Тайваня, Си Цзиньпин сначала позвонит Путину с просьбой «отвлечь внимание НАТО». В новом отчете о развитии военных и безопасностных способностей КНР, который Пентагон ежегодно подает в Конгресс, отмечается: «Китай ожидает, что сможет вести и выиграть войну против Тайваня до конца 2027 года». Ведь именно в 2027 году Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет отмечать 100-летие.

О российской угрозе в первую очередь странам Балтии предупредил и глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. По его словам, Москва скорректировала сроки подготовки к возможным военным действиям против европейских стран, сместив их с 2030 года на 2027 год. О подготовке к возможному военному столкновению НАТО с Россией в течение следующих пяти лет европейские разведки предупреждают с конца 2023 года. Но с тех пор как администрация Трампа начала проталкивать выгодный Путину «мирный» план урегулирования войны России против Украины, западные эксперты и аналитики предупреждают о риске худшего сценария уже в ближайшие годы.

К чему готовится Путин в 2026 году? При каких условиях возможно нападение России на европейские страны-члены НАТО? Читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Угрозы великой войной: Европа без поддержки США

В декабре этого года сразу после того, как администрация Трампа начала проталкивать российский «мирный» план капитуляции Украины, Путин дважды заявил, что Россия готова к войне с Европой. В последний раз — на расширенной коллегии Минобороны РФ, когда глава ведомства Андрей Белоусов призвал российских военных быть готовыми к войне с НАТО в течение ближайшего десятилетия. Так же, как и Си Цзиньпин, еще в сентябре 2022 года призвал НОАК готовиться к настоящей войне.

В январе 2025 года, когда Трамп во второй раз вернулся в Белый дом, тогдашний командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи выражал сомнение в потенциале России совершать большие прорывы на поле боя. В июне на саммите НАТО в Гааге, когда США уже остановили оказывать Украине военную помощь, канцлер Германии Фридрих Мерц отвергал возможность атаки России на НАТО из-за ее слабости. Однако уже в ноябре немецкий генерал-лейтенант Александер Зольфранк предположил: «Если посмотреть на текущие возможности и боевую мощь России, она может начать небольшую атаку на территорию НАТО уже завтра».

До сих пор от западных экспертов и военных можно услышать, что у России нет достаточного оружия и людей для войны против одной из европейских стран НАТО. В начале ноября Марк Рютте заявлял, что Североатлантический союз обогнал Россию в производстве боеприпасов. Сюда генсек НАТО, вероятно, причислил и США. Однако вряд ли Европа может полагаться на Америку так же, как раньше. Особенно после обнародования новой Стратегии нацбезопасности США и решения администрации Трампа запретить въезд бывшему комиссару ЕС Тьерри Бретону и еще четырем лицам за попытки заставить американские технологические компании контролировать политические высказывания на своих платформах.

Сейчас в ключевых европейских столицах царит неуверенность в обязательствах США даже по статье 5 НАТО по коллективной обороне. Поэтому вряд ли Европе следует полностью полагаться на американцев, особенно по поставкам или продаже оружия. Ведь из Вашингтона уже звучали месседжи, что и для продажи запасы на складах Пентагона не бесконечны. К тому же западные аналитические центры публично указывают, что, например, российские ракеты теперь лучше «обходят» американскую систему ПВО Patriot.

Реклама

Несмотря на оценки ведущих аналитиков, что до конца 2026 года Москва исчерпает советские и текущие запасы оружия, еще в июне Марк Рютте заявлял, что в 2025 году «российская оборонная промышленность выпустит 1500 танков, 3000 единиц бронетехники и 2000 единиц бронетехники». Вдобавок, по его словам, если Украина проиграет, «мы (европейские страны-члены НАТО — Ред.) — следующая цель России».

Западные эксперты прогнозировали, что именно в 2026 году Кремль ощутит реальные экономические проблемы. Однако большинство показателей Москва засекретила. К тому же неизвестно, какую дополнительную помощь, чтобы Россия продолжала войну не только против Украины, может оказать ей Китай.

«Я не вижу пока готовности Китая присоединиться к мирному треку, — заявил Владимир Зеленский накануне встречи с Дональдом Трампом во Флориде в воскресенье, 28 декабря. — Мы всегда хотели, чтобы Китай смог остановить эту войну. Китай этого не сделал. Вместо давления на Москву Китай, наоборот, увеличил объемы закупок энергоресурсов у России. Деньги от экспорта российской энергетики Россия тратит на войну».

Что будет после прекращения огня: страны Балтии готовятся

О том, что члены восточного фланга Альянса, прежде всего страны Балтии могут стать следующей военной целью, эксперты предупреждают давно, рассматривая не только сценарий возможного поражения Киева, но и установление режима прекращения огня в войне России против Украины. Ведь вряд ли Путин после этого будет заинтересован вернуть свою армию в «мирную» жизнь и подвергнуть таким образом свой режим проблемам и дестабилизации.

Реклама

В обширном анализе «Медведь в Балтии: переоценка российской угрозы в Эстонии» Европейского совета внешних отношений (ECFR) эксперты также отмечают, что война против Украины ограничивает способность России проектировать силу в других местах. Но как только боевые действия стабилизируются или прекратятся, Москва начнет восстанавливать силы, чтобы испытать НАТО. Однако, как прогнозируют аналитики, чтобы подготовиться к атаке, Эстония и ее союзники имеют 5-10 лет.

«Почти 4 года войны в Украине истощили финансовые, кадровые и военные ресурсы России. Ее боевая мощь уменьшилась и, на данный момент, ей не хватает возможностей для успешного проведения как традиционного военного наступления, так и гибридной атаки. России понадобится около 5-10 лет после окончания войны в Украине, чтобы перевооружиться и подготовиться к такой атаке», — заключают эксперты ECFR.

Такие утверждения достаточно противоречивы хотя бы из-за того, что России и сейчас хватает ресурсов для гибридных атак против европейских стран-членов НАТО. Неоднократное повреждение кабелей в Балтийском море, российские дроны в Польше, «неизвестные» БПЛА во всех других крупных европейских городах, три российских истребителя в воздушном пространстве Эстонии в течение 12 минут, российские корабли-шпионы в Ирландском море (где сосредоточены главные кабели) гибридных атак, на которые в России хватает и сил и средств.

Поэтому европейские страны-члены НАТО должны в первую очередь быть заинтересованы в максимальной помощи Украины и ослаблении России, чтобы она не перегруппировалась и не нанесла удар по ним самим. Однако в статье для Chatham House бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отмечает: Европа убеждена, что возвращение оккупированных территорий невозможно, поэтому Украина должна вести переговоры, оставляя свою землю под сапогом Москвы.

Реклама

«России явно не хватает сил, чтобы противостоять всему НАТО. Но переоценка США своей европейской роли в сочетании с медленным перевооружением Европы может дать России окно возможностей для эскалации. Гибридная война может перерасти в обычный конфликт в чувствительных районах, таких как Сувальский коридор. Еще одна „СВО“ может сработать. Полученного шока может быть достаточно, чтобы разрушить НАТО, ЕС или оба. Допускаю, что Путин считает, что это стоит попробовать, если мы дадим ему шанс», — отмечает Габриелюс Ландсбергис.

Пока США демонстрируют приверженность России, европейские страны-члены НАТО могли бы наконец найти в себе силы договориться об увеличении поддержки Украины. По крайней мере, для того, чтобы помочь Силам обороны Украины стабилизировать фронт и укрепить позиции Киева на переговорах с Москвой, пусть при посредничестве администрации Трампа. Иначе ключевые европейские столицы, толкая Украину на невыгодные условия по крайней мере прекращения огня, сами ускоряют риск нападения России на восточный фланг НАТО.

В своей недавней статье CNN, ссылаясь на закрытую конференцию Королевского института объединенных служб (RUSI, Британия), откровенно пишет, что европейские союзники не готовы к конфликту с Россией, который может начаться в ближайшие несколько лет. К тому же эксперты предупреждают, что разработанные планы НАТО по противодействию России могут не сработать.

Есть план с цифрами. Но правительства не предпринимают необходимых шагов по его реализации. Мы все еще планируем исходя из вещей, которых не существует», — считает старший научный сотрудник RUSI Джек Уотлинг.

Реклама