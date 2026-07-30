Владимир Путин / © Associated Press

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Украинские атаки дронов по России подрывают поддержку войны среди населения. Но, несмотря на это, в Кремле не намерены завершать войну. Российский диктатор Владимир Путин увеличивает армию, а его представитель подчеркивает продолжение целей «СВО».

Об этом говорится в материале The Conversation.

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Война в Украине еще далека до окончания

Журналисты издания считают, что реакция российских лидеров свидетельствует о том, что война еще далеко не окончена. Путин подписал новый закон о дальнейшем расширении русской армии. А спикер Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что долгосрочные требования России должны быть выполнены Украиной как предпосылка для завершения войны. Эти требования включают в себя отказ Украины от контроля над оккупированной Россией территорией, включая Донбасс.

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Путин пытается сплотить народ на фоне украинских атак

«Во внутренней политике Путин продолжает подчеркивать важность „специальной военной операции“ и пытается приуменьшить дефицит топлива в России, в то же время продолжая свои заявления о том, что Украину нужно наказать», — говорится в статье.

Тем временем Украина наносит удары по России, называя это местью за атаки на гражданское население.

Западные журналисты развенчивают миф Путина о «неонацизме» в Донецкой области.

«Такая формулировка противоречит российским заявлениям о геноциде украинцев на Донбассе, что послужило одним из оправданий для их вторжения. Никакого такого геноцида не было. Понятно, что российские лидеры надеются представить атаки так, чтобы россияне сплотились вокруг одного флага. Однако будет ли это успешным, это совсем другой вопрос», — считают в издании.

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Контроль Путина в РФ стабилен

Несмотря на угрозы мятежа и недовольство среди простого населения, контроль Путина над Россией выглядит стабильным. Политически, похоже, мало что изменилось, считают авторы статьи.

«Даже если опросы общественного мнения в России вызывают подозрение, поскольку опрошенные граждане могут реагировать положительно из-за страха перед режимом, это само по себе свидетельствует о том, что власти Путина остаются надежными», — подчеркнули в The Conversation.

Россияне привыкнут к украинским атакам

Журналисты иностранного таблоида предполагают, что для России продолжение украинских ударов только сделает войну привычным аспектом повседневной российской жизни.

Впрочем, для россиян в Крыму удары разрушили иллюзию безопасности и российского контроля. Эти атаки, очевидно, будут иметь экономическое влияние.

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«Для Украины успех ударов дронов возродил надежду многих украинцев на то, что победа возможна, даже если она еще далека, и что оккупированные территории, такие как Крым, могут быть освобождены», — говорится в материале.

Мобилизация в РФ — что известно

Напомним, по данным украинской разведки, Путин готовит в России новую масштабную волну мобилизации уже этой осенью. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Кремль хочет объявить масштабные меры по компенсации потерь на фронте и усилить боевые действия.

Между тем на фоне вероятной мобилизации в РФ руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук предупреждает Украину, что у нее есть время на подготовку к маю.

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