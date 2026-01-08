"Пластиковые облака" над мегаполисами: ученые обнаружили скрытую угрозу в атмосфере

В небе над Китаем обнаружили облака из микропластика

Человечество знает о пластике в грунте, воде и даже в Арктике, но теперь исследователи нашли его там, где меньше всего хотели бы видеть — в облаках над нашими головами.

О новом тревожном исследовании пишет The Independent.

Что нашли ученые

Группа исследователей проанализировала воздух над двумя китайскими мегаполисами – Гуанчжоу и Сиань. Используя инновационный метод, способный обнаруживать частицы размером до 200 нанометров (это в разы меньше толщины человеческого волоса), они сделали шокирующее открытие.

В атмосфере зависли большие скопления микропластика и нанопластика. Ученые пришли к выводу, что предыдущие исследования существенно недооценивали масштаб проблемы – пластика в небе оказалось гораздо больше.

«Пластиковый дождь»

Самое опасное, что эти частицы становятся частью естественного кругооборота воды.

Зависание: Частицы настолько легкие, что остаются в воздухе длительное время. Формирование облаков: Пластик действует как ядро конденсации и фактически провоцирует образование облаков. Со временем эти частицы возвращаются на землю в виде дождя, часто далеко от места, где они попали в воздух.

Основными источниками этого загрязнения ученые называют дорожную пыль и испарение после дождей.

Угроза для здоровья

Мировая наука уже признает микропластик все более распространенной формой загрязнения. Его связывают с целым рядом опасных состояний у людей:

гормональные сбои;

онкологические заболевания;

болезни сердца;

неврологические повреждения;

проблемы с репродуктивной функцией.

"Эти результаты... предлагают критическое понимание их трансформации, судьбы и потенциальных последствий для климата, экосистем и здоровья человека", - подытожили авторы исследования.

Хотя исследование еще не утверждает, что пластик глобально изменяет климат, оно доказывает: он уже доминирует в формировании облаков над городами.

Напомним, ученые назвали напитки-рекордсмены по концентрации микропластика . Больше всего крошечных долек пластика обнаружили в горячем чае и кофе.