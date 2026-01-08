- Дата публикации
"Пластиковые облака" над мегаполисами: ученые обнаружили скрытую угрозу в атмосфере
Китайские ученые обнаружили над большими городами «скрытые» облака, состоящие из микро- и нанопластики.
Человечество знает о пластике в грунте, воде и даже в Арктике, но теперь исследователи нашли его там, где меньше всего хотели бы видеть — в облаках над нашими головами.
О новом тревожном исследовании пишет The Independent.
Что нашли ученые
Группа исследователей проанализировала воздух над двумя китайскими мегаполисами – Гуанчжоу и Сиань. Используя инновационный метод, способный обнаруживать частицы размером до 200 нанометров (это в разы меньше толщины человеческого волоса), они сделали шокирующее открытие.
В атмосфере зависли большие скопления микропластика и нанопластика. Ученые пришли к выводу, что предыдущие исследования существенно недооценивали масштаб проблемы – пластика в небе оказалось гораздо больше.
«Пластиковый дождь»
Самое опасное, что эти частицы становятся частью естественного кругооборота воды.
Зависание: Частицы настолько легкие, что остаются в воздухе длительное время.
Формирование облаков: Пластик действует как ядро конденсации и фактически провоцирует образование облаков.
Со временем эти частицы возвращаются на землю в виде дождя, часто далеко от места, где они попали в воздух.
Основными источниками этого загрязнения ученые называют дорожную пыль и испарение после дождей.
Угроза для здоровья
Мировая наука уже признает микропластик все более распространенной формой загрязнения. Его связывают с целым рядом опасных состояний у людей:
гормональные сбои;
онкологические заболевания;
болезни сердца;
неврологические повреждения;
проблемы с репродуктивной функцией.
"Эти результаты... предлагают критическое понимание их трансформации, судьбы и потенциальных последствий для климата, экосистем и здоровья человека", - подытожили авторы исследования.
Хотя исследование еще не утверждает, что пластик глобально изменяет климат, оно доказывает: он уже доминирует в формировании облаков над городами.
Напомним, ученые назвали напитки-рекордсмены по концентрации микропластика . Больше всего крошечных долек пластика обнаружили в горячем чае и кофе.