Плата за жилье в приютах и пересмотр соцвыплат: что нового готовит Польша для украинских беженцев

Беженцы из Украины в Польше уже с Нового года будут платить за проживание в пунктах массового размещения

В Польше готовят изменения в специальный закон о помощи гражданам Украины. Как объясняют его создатели, изменять положение необходимо, чтобы адаптировать их к нынешним реалиям.

Об этом сообщает издание RMF24.

Вид на жительство и разрешения на работу

Согласно законодательству нашей соседки, украинцы, которые находятся в Польше более 9 месяцев, должны подать заявление на продление вида на жительство (karta pobytu).

Однако в правительстве хотят это изменить и разрешить автоматическое продление срока пребывания.

"Разрабатывая в начале марта закон об агрессии России против Украины, мы до конца не знали, сколько людей к нам приедут, и какое количество из них будет работать. В конце концов, сами беженцы говорили, что приезжают сюда только на некоторое время", – объясняет замглавы Министерства внутренних дел Павел Шефернакер.

"Сейчас мы хотим адаптировать этот закон к реалиям. Наш рынок труда принял много людей на основании вступившего в марте закона. На данный момент мы считаем, что этих положений на данный момент достаточно и нет необходимости подавать дальнейшие заявки на легальную работу в Польше ", – добавляет он.

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Согласно действующему законодательству граждане Украины, которые в течение девяти месяцев легально находились в Польше, по истечении этого срока могут подавать заявление о предоставлении им разрешения на временное пребывание (Karta czasowego pobytu). Уже к концу года воспользоваться этой процедурой могут более 1,4 млн. граждан Украины.

По мнению чиновника, изменение также должно предотвратить хаос, который может возникнуть в госучреждениях, если вдруг несколько сотен тысяч человек одновременно пытался подать заявление на продление срока пребывания.

"Мы упорядочиваем этот процесс, чтобы те, кто начал работать в Польше, могли спокойно работать дальше. Наш рынок труда принял около 450 тысяч человек. Помним, что они также способствуют нашему экономическому успеху", – добавляет Павел Шефернакер.

Плата за проживание

С января в Польше планируют ввести плату за проживание в местах коллективного размещения – например, в разных центрах, хостелах, пансионатах и т.д. Если они не приступят к работе через 3 месяца и не смогут снять квартиру и покинуть центр, им придется покрывать 100 процентов таких расходов.

Предварительно сообщалось, что пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные одинокие матери будут освобождены от оплаты. Будет ли сохранена эта норма, чиновник не уточнил.

Изменение по социальным выплатам

Правительство хочет заморозить социальные выплаты для людей, которые получают их в Польше и не находятся там постоянно.

"Мы хотим, чтобы преимущества получали люди, действительно живущие, работающие и функционирующие в нашем обществе. Если такой человек покинет нашу страну и через некоторое время вернется, то в процедуре будет объяснено, действительно ли он находится в Польше, или на данный момент центром ее жизнь — Украина, — резюмирует замминистра.

В настоящее время проект изменений в спецзакон находится на межведомственном согласовании. Его могут принять раньше 20 ноября.

Ранее сообщалось, что польское правительство планирует несколько нововведений для украинских беженцев. В частности, обязательным станет получение номера PESEL, оплата проживания в пунктах массового размещения и т.д.

Кроме того, в Польше проверяют украинских беженцев, которые выезжают из Польши более месяца, и отменяют таким лицам выплаты по программам "500+" или "Семейный опекунский капитал". Уже более 80 тысяч граждан Украины остались без выплат вследствие длительного выезда из Польши.

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