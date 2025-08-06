Платная свадьба без подарков и долгов: пара ввела моду на новый брачный тренд

Пара из США / © people.com

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Американские предприниматели Марли Джакс и Стив Дж. Ларсен решили сделать из своей свадьбы эксперимент и социальный кейс. Они не только избежали долгов, но и передали более $132 000 на благотворительность.

Об этом пишет издание Рeople.

34-летняя Марли Джакс и 37-летний Стив Дж. Ларсен — решили бросить вызов традиционному свадебному формату, который, по их словам, стал «чрезмерно дорогим» и приводит к тому, что молодожены часто начинают совместную жизнь с долгов. Они решили превратить собственную свадьбу в proof-of-concept — доказательство того, что событие можно профинансировать без кредитов, просто продав билеты на нее.

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«Свадебная индустрия — это многомиллиардный бизнес. Многие пары влезают в долги ради одного дня. Я хотела бросить этому вызов», — рассказала Джакс журналу People.

Свадьба состоялась 1 августа на ферме Honalee в городе Игл, штат Айдахо. Гости могли выбрать между двумя пакетами:

Базовый билет за $57 с человека — включал доступ на церемонию и вечеринку в день свадьбы.

VIP-пакет за $997 на двоих — предусматривал доступ на трехдневное празднование, включая репетиционный ужин 31 июля и «биохакерский бранч и лаунж восстановления» 2 августа. Также VIP-гости получали приоритетное место и упоминание в свадебной программе.

«Я знаю, что эта идея новая, она деструктивная. Некоторые считают это вульгарным или „денежной вытяжкой“. Но это не о прибыли. Мы создали опыт, который объединяет людей и финансируется напрямую — без долгов. А остальные мы передали на благотворительность», — подчеркнула Джакс.

До помолвки, которая состоялась на катке в новогодний день, пара шутила, что «было бы забавно продавать билеты на собственную свадьбу». Но когда начались реальные подсчеты, шутка превратилась в план.

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«На одной из площадок нам выставили $650… просто за то, чтобы разрезать торт. Не сам торт — просто разрезать. Это стало последней каплей», — рассказывает Джакс.

После этого она обратилась к своему онлайн-сообществу с опросом: готовы ли люди покупать билеты на свадьбу вместо дарить подарки. Ответы ее удивили — люди охотно поддержали идею, многие даже предложили более высокие суммы.

«Мы сказали: не дарите нам подарков — просто купите билет, оплатите свой ужин и приходите праздновать», — добавил Ларсен.

Ближайшие друзья и родственники не покупали билеты — они получили традиционные приглашения. Остальные гости имели выбор: присоединиться к эксперименту или остаться в стороне. Один из мужчин даже вызвал Джакс на публичные дебаты в Facebook Live, и она согласилась — ведь «если действительно веришь в идею, должен быть готов ее защищать».

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Празднование было довольно роскошным. Гостям подали мороженое со вкусом копченой соленой карамели от Stella’s Ice Cream, торт от Michelle Sohan и печенье от Mama’s Secrets. Среди музыкальных номеров — танцующий тромбонист Джонатан Аронс, DJ-пара Team Ragoza и DJ Dynamix.

Для VIP-гостей также были организованы лекции по психологии отношений, здоровья, сессии с дыхательными техниками, оптимизации мозга, вибрационные платформы, ПЭМП-коврики и терапия красным светом.

«Мы вышли в ноль. Это была цель. А все, что собрали сверх — передали благотворительности. Это самая приятная часть», — подчеркнул Ларсен.

Всего пара собрала $132 550 — с продажи билетов, благотворительного аукциона и дополнительных взносов. Все деньги переданы организации Village Impact, которая строит школы в Кении и обеспечивает доступ к питьевой воде, гигиене и учебным ресурсам.

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«В свадебную ночь мы уже знали, что можем написать чек на $96 200. На следующее утро, во время бранча, мы собрали еще больше», — отметила Джакс.

В июле 2026 года пара планирует отправиться в Кению вместе с командой, чтобы помочь построить школу, которую профинансировали благодаря своей свадьбе.

Марли Джакс и Стив Ларсен теперь обучают другие пары, как превратить свадьбу в самофинансирующееся событие. Их проект WeddingFunnels.com предлагает шаблоны и советы — от билетов и коллабораций с брендами до привлечения спонсоров и монетизации контента.

«Я молюсь, чтобы то, что мы сделали, стало примером для других. Чтобы свадьбы больше не ассоциировались с долгами или стрессом. Они могут быть чем-то совершенно другим — щедрым, сакральным и общим», — подытожила Джакс.

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