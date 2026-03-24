Плацдарм для ударов: Россия расширяет военное присутствие в Беларуси для атак по Украине

Путин расширяет военное присутствие РФ в Беларуси

Реклама

Россия продолжает принимать меры для развития постоянной военной базы на территории Беларуси. Основная цель агрессора на данном этапе — увеличение интенсивности ударов беспилотниками дальнего радиуса действия по украинским городам.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) в своем последнем отчете.

Новая инфраструктура для дронов

По данным президента Украины Владимира Зеленского, озвученным 23 марта, Кремль планирует развернуть в Беларуси четыре наземных станции управления дронами-камикадзе. Кроме того, дополнительное количество таких станций будет установлено на временно оккупированных территориях Украины.

Реклама

Ранее 23 февраля глава государства также отмечал, что российские войска уже используют специальные ретрансляторы на белорусской территории для поддержки и координации налетов дронов типа Shahed.

Юридическое «прикрытие» аннексии Беларуси

Аналитики напоминают, что еще 5 февраля Москва и Минск подписали соглашение, разрешающее России официально создавать «военные объекты» в Беларуси. Это полностью подтверждает прогнозы ISW о планах Кремля закрепить свое постоянное военное присутствие в соседней стране.

«ISW продолжает оценивать действия РФ как де-факто аннексию Беларуси. На сегодняшний день Беларусь является полноправной стороной-агрессором (совоювником) в войне России против Украины», — говорится в отчете.

Дальновидные планы Кремля

Эксперты предостерегают, что развитие военного потенциала в Беларуси имеет двойную цель: во-первых, это усиление воздушного террора против Украины, а во-вторых, это создание условий для использования территории Беларуси в потенциальном будущем конфликте с НАТО.

Реклама

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже предупредил о реакции на планы РФ развернуть станции управления БПЛА в Беларуси.