Платят до 3800 евро в месяц за творчество в тишине: в стране ЕС ищут художников

В Финляндии открыла конкурс для художников / © Pexels

Реклама

В Финляндии начался прием заявок на участие в программе «Резиденция Саари 2027», которая позволяет художникам на два месяца погрузиться в творчество в спокойной среде и получить финансовую поддержку.

Об этом сообщили в фонде Kone.

Подать заявку можно от 1 до 31 марта 2026 года до 16:00 по местному времени.

Реклама

К участию приглашают профессиональных художников, творческие дуэты и художественные группы. Отбор происходит через онлайн-заявку с приложениями. При этом организаторы предупреждают, что из-за запланированного капитального ремонта в 2027 году количество мест будет меньше.

Индивидуальные резиденты получают жилье и ежемесячный грант, размер которого зависит от опыта. Он составляет от 2700 до 3800 евро в месяц. Грант покрывает расходы на проживание, дорогу и другие потребности во время пребывания.

Для групп предусмотрены еженедельные выплаты — от 800 до 3200 евро на человека в зависимости от продолжительности пребывания. В составе группы должно быть от трех до десяти участников.

Резиденция также предлагает поддержку экологических путешествий для художников из-за рубежа и отдельные программы помощи для участников из стран Глобального Юга.

Реклама

Обязательным условием является проживание и работа в резиденции не менее 42 дней. Имена отобранных участников объявят 17 июня 2026 года.

