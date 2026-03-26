Платят до 3800 евро в месяц за творчество в тишине: в стране ЕС ищут художников
В Финляндии открыли набор в художественную резиденцию, где художники могут два месяца работать в тишине и получать грант до 3800 евро. Конкурс уже стартовал — количество мест ограничено.
В Финляндии начался прием заявок на участие в программе «Резиденция Саари 2027», которая позволяет художникам на два месяца погрузиться в творчество в спокойной среде и получить финансовую поддержку.
Об этом сообщили в фонде Kone.
Подать заявку можно от 1 до 31 марта 2026 года до 16:00 по местному времени.
К участию приглашают профессиональных художников, творческие дуэты и художественные группы. Отбор происходит через онлайн-заявку с приложениями. При этом организаторы предупреждают, что из-за запланированного капитального ремонта в 2027 году количество мест будет меньше.
Индивидуальные резиденты получают жилье и ежемесячный грант, размер которого зависит от опыта. Он составляет от 2700 до 3800 евро в месяц. Грант покрывает расходы на проживание, дорогу и другие потребности во время пребывания.
Для групп предусмотрены еженедельные выплаты — от 800 до 3200 евро на человека в зависимости от продолжительности пребывания. В составе группы должно быть от трех до десяти участников.
Резиденция также предлагает поддержку экологических путешествий для художников из-за рубежа и отдельные программы помощи для участников из стран Глобального Юга.
Обязательным условием является проживание и работа в резиденции не менее 42 дней. Имена отобранных участников объявят 17 июня 2026 года.
Обязательным условием является проживание и работа в резиденции не менее 42 дней. Имена отобранных участников объявят 17 июня 2026 года.