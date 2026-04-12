«Плавят дроны»: Трамп рассказал о новом секретном оружии против БпЛА

Лазерное оружие.

Президент Дональд Трамп заявил о появлении в США новых технологий для борьбы с беспилотниками. Речь идет о так называемых «компьютеризированных шарах» и лазерных системах.

Об этом президент США рассказал американским СМИ.

По его словам, новое оборудование позволяет эффективно уничтожать дроны разными способами.

"У нас есть новое оборудование для уничтожения дронов - компьютеризированные шары, как они это называют", - заявил Трамп.

Он также добавил, что в США активно используются лазерные технологии, которые могут физически уничтожать беспилотники.

«Лазеры плавят дроны; это прекрасно наблюдать», — отметил президент.

В мире параллельно развиваются и другие новейшие типы вооружения. В частности, Royal Navy активно внедряет лазерную систему DragonFire для борьбы с дронами, которую планируют установить на кораблях уже к 2027 году.

В то же время, United States Department of Defense наращивает производство ракет и систем ПВО на фоне глобальной напряженности и конфликтов.

Эксперты отмечают, что современная война все больше переходит к высокотехнологичным решениям — от лазерного оружия до новых типов боеприпасов, минимизирующих побочные потери и повышающие эффективность в сложных условиях.

Также напомним, что армия США представила новую ручную гранату, поражающую цели не обломками, а мощной ударной волной. Речь идет о модели M111 — первой подобной разработке, принятой на вооружение со времен войны во Вьетнаме.