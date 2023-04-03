Племянница Путина возглавила фонд, который он создал для "поддержки ветеранов войны с Украиной" — СМИ

Владимир Путин создал фонд, где уже по традиции руководителем стали родственники или люди из близкого окружения.

Анну Цивилеву – супругу губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и двоюродную племянницу Владимира Путина – назначили главой фонда поддержки ветеранов войны России с Украиной. Сам фонд создал президент РФ Путин.

Об этом пишет "Медуза".

Указ Путина также обнародован на официальном Интернет-портале правовой информации РФ.

Фонд будет будет оказывать поддержку уволенным с военной службы "ветеранам боевых действий", принимавшим участие в "специальной военной операции", а также родственникам погибших участников вторжения в Украину. Действие указа также распространяется на воевавших на стороне самопровозглашенных "ЛНР и ДНР" с мая 2014 года.

Известно, что созданный фонд финансируется из федерального бюджета, добровольных пожертвований и "других источников".

Анна Цивилева назначена главой фонда Пост председателя наблюдательного совета фонда обнимет первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Главой попечительского совета будет министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Напомним, российские журналисты обнаружили родственников президента РФ Владимира Путина по линии его двоюродного брата, а также выяснили суть очередной схемы обогащения окружения главы Кремля.

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