Племянник похитил кости умершего дяди и шантажировал семью: что он требовал

Мужчина во Вьетнаме совершил шокирующий поступок, похитив из могилы череп и кости своего дяди.

Об этом сообщает SCMP.

Он пытался потребовать 5 миллиардов вьетнамских донгов (203 000 долларов США) у семьи усопшего, чтобы оплатить свои долги за азартные игры.

9 сентября 37-летний Луу Тхань Нам из провинции Тхань Хоа лопатой выкопал 20-сантиметровую яму в могиле своего дяди. Он вытащил некоторые его остатки и спрятал их в соседней груде мусора.

Погибший был отцом двоюродного брата Нама, Луу Тхань Хой, и умер четыре года назад.

На следующий день Нам послал жене Хоя с анонимного номера телефона текстовое сообщение с угрозами, требуя заплатить за возвращение костей и предупреждая, что если они обратятся в полицию, никогда не смогут вернуть остатки.

Встревоженные сообщениями, родные проверили могилу и обнаружили дыру в крышке гроба. Они немедленно сообщили в полицию.

После расследования было установлено лицо преступника, который признался в совершении преступления и назвал своим мотивом огромные долги в азартных играх.

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Полиция обнаружила похищенные кости и вернула их семье Хой.

Во вьетнамской традиции разрывание могилы считается крайне неуважительным, поскольку считается, что это влечет за собой беспокойство в душе умершего, что может повлиять на живых.

В ответ на инцидент Хой перезахоронил остатки отца согласно местным обычаям, надеясь восстановить покой души.

12 сентября Нам был арестован за осквернение могил и вымогательств, конкретные наказания еще не разглашаются.

Во Вьетнаме наказание за осквернение могил может составлять до семи лет заключения, а осужденным за вымогательство может грозить до 20 лет заключения в зависимости от суммы.

Напомним, ранее в США мужчина закопал живьем жену. Она была под землей 12 часов и выжила.

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