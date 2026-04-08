Пленки Сийярто: журналисты узнали, как Венгрия помогала России блокировать Украину в ЕС

Разговоры министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

Международный консорциум журналистов-расследователей обнародовал новую часть расследования, базирующуюся на записях разговоров министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом говорится в расследовании VSquare.

Согласно материалу Будапешт системно координировал свои действия с Москвой и использовал вопросы венгерского меньшинства в Украине, чтобы блокировать евроинтеграционные процессы Киева.

Журналисты утверждают, что записи телефонных разговоров в период 2023-2025 годов свидетельствуют о регулярном обмене информацией между венгерской и российской сторонами, включая детали внутренних переговоров в ЕС.

«Я к вашим услугам»: что удалось узнать из записей

В разговорах Сийярто не только информировал Лаврова о ходе переговоров в Евросоюзе, но предлагал помощь, пишут журналисты.

«Сергей, я всегда к вашим услугам», — прямо заявляет венгерский министр в одном из диалогов.

Также в записях зафиксировано, как Сийярто соглашается передать российской стороне документы ЕС через венгерское посольство в Москве.

Блокирование Украины и «игра на Кремль»

По данным расследования, Венгрия использовала тему прав нацменьшинств для торможения вступления Украины в ЕС, а также вместе со Словакией выступала против ограничений на российские энергоресурсы.

Будапешт также пытался влиять на санкционную политику Евросоюза и координировал позиции с Москвой по ключевым решениям.

Журналисты отмечают, что власти Венгрии фактически действовали как «пятая колонна» России в ЕС.

Тайные контакты и встречи с Путиным

Отдельное внимание в расследовании уделено контактам премьера Виктора Орбана с Кремлем. В частности, речь идет о подготовке его встречи с кремлевским главой Владимиром Путиным в 2024 году, о которой союзники по ЕС и НАТО не были предупреждены.

По данным журналистов, эта поездка готовилась в координации с российской стороной, а ее детали передавали Лаврову.

Энергетика и санкции

В записях также говорится о координации действий по энергетике. Сийярто обсуждал с российскими должностными лицами поставки газа и выступал против планов ЕС отказаться от российских энергоносителей.

В 2025 году Венгрия и Словакия блокировали новый пакет санкций ЕС, увязывая его с вопросом энергетической безопасности.

Отметим, что публикация расследования состоялась накануне парламентских выборов в Венгрии, которые запланированы на 12 апреля. По данным социологии, партия Орбана может потерять значительную часть поддержки.

Также сообщается о попытках внешнего влияния на выборы, как со стороны России, так и США. Журналисты считают, что обнародованные записи свидетельствуют не просто о дипломатических контактах, а о системной координации действий между Будапештом и Москвой.

Более того, один из европейских чиновников в комментарии назвал поведение венгерской стороны «нелояльным» и подрывающим единство ЕС.

Сам глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее уже прокомментировал слив его разговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он раскритиковал при этом санкционную политику Евросоюза против Москвы.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подверг резкой критике Сийярто из-за отчетов перед Кремлем.