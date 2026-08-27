"Плевок в лицо Польши": во Вроцлаве депутаты решали, что делать с украинцами

Во Вроцлаве депутаты перессорились из-за украинцев / © Unsplash

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В среду городской совет Вроцлава принял резолюцию о противодействии насилию на ксенофобской почве. Инициатива, призванная защитить иностранцев, в частности украинцев, от волны агрессии, спровоцировала бурный спор между польскими депутатами.

Об этом сообщает Onet.

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Польские депутаты рассорились во время принятия резолюции против ксенофобии

Депутаты от партии «Право и справедливость» (PiS) выступили решительно против и пытались протолкнуть собственные поправки, среди которых призывы к правительству по отправке украинских призывников на родину.

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Поводом для создания документа, подготовленного фракцией «Lewica Naprzód», стала серия резонансных инцидентов в городе. Своим заявлением горсовет осудил рост агрессии, хейта и насилия по национальному признаку, но в то же время подчеркнул, что выступает против любых проявлений насилия, «независимо от национальности нападающего и жертвы».

«Каждый, кто выбрал Вроцлав своим домом и местом для жизни, здесь является желанным гостем, независимо от национальности», — подчеркивается в документе.

В тексте резолюции прямо упоминаются последние громкие события во Вроцлаве: групповое нападение трех мужчин на украинскую пару и ранение польки ножом со стороны гражданина Украины. В ходе обсуждения вспомнили и недавнюю атаку с бутылкой на белорусского таксиста.

Во время заседания фракция «Гражданская коалиция» предложила только стилистические правки, в то время как представители PiS выдвинули принципиальные требования. Они требовали вычеркнуть из текста любые обвинения вроцлавской общины и поляков в ксенофобии или агрессии.

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Кроме того, PiS предложила добавить обращение к Сейму и правительству с требованием «срочно урегулировать статус граждан Украины призывного возраста», которые находятся в Польше без действительных разрешений, «так, чтобы они могли вернуться на родину и начать службу».

Во время представления своей версии поправок депутат от PiS Славомир Шмигельский разразился острой критикой в адрес Украины и авторов инициативы. Он напомнил о масштабной помощи Польше и сделал заявление:

«А что мы получили взамен? Огромную неблагодарность. Президент Зеленский называет одну из воинских частей в честь героев УПА. Мы считаем, что это плевок в лицо Польше и полякам».

Депутат также обвинил левых в расколе общества и высказался за принятие закона «Стоп бандеризму». Заявление Шмигельского вызвало негодование в зале. Члены совета начали массово брать слово еще до официального открытия дебатов.

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«Мы выставляем наш город и страну в смешное положение такими ужасающими словами. Мы натворили шума, и нам будет стыдно за себя перед всеми в мире», — резко отреагировал вице-президент города от левых Ришард Кесслер.

В защиту резолюции выступил депутат от Lewica Naprzód Роберт Сулиговский. Он заявил, что не стоит перекладывать вину с тех, кто совершает преступления, на украинцев во Вроцлаве, которые нуждаются в поддержке и хотят чувствовать себя как дома.

Несмотря на то, что высказаться успели не все желающие, дискуссию досрочно прекратили. В результате голосования резолюцию все же приняли 24 голосами «за». Против проголосовал только Славомир Шмигельский. Еще шесть депутатов вообще не приняли участия в голосовании, поскольку многие покинули заседание.

Польша: последние новости

Напомним, по данным Министерства иностранных дел Польши за 2024 год, украинцы в стране демонстрируют высокий уровень экономической активности, а их уровень занятости достиг 78%.

Кроме того, присутствие граждан Украины обеспечило дополнительный рост польского ВВП на 2,7% в 2024 году. В МИД Польши подчеркивают, что украинцы не только обретают безопасность, но и создают собственный бизнес, внедряют инновации и совместно строят более сильное будущее.

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