"Плохие новости для Путина": какой сигнал РФ получила по итогам встречи Байдена и Си

В частности, новость о встречах Байдена и Си для России также не стала хорошей. Кремлевский диктатор как никогда надеялся на помощь Китаю, но там продемонстрировали, что не готовы ее оказывать.

Об этом в эфире FREEДОМ сказал американский политтехнолог и политолог Джейсон Смарт.

Все очень плохо

По словам политолога, у Путина была огромная надежда получить от Китая хоть что-то – деньги, оружие, дипломатическое содействие.

"Но китайцы уже показали: "Да, Путин, хорошо, мы можем сказать, что вы наш друг". На самом же деле, когда нужно уже что-то делать для России, то действительно помочь Путину они не готовы – они готовы дать России пустые слова и не больше. А с американцами они знают, что рынок гораздо важнее, чем российский рынок", – пояснил специалист.

Можно ожидать, добавляет он, что в дальнейшем Китай будет еще ближе работать с американцами, а еще меньше – с Россией.

Напомним, Путину грозит еще один ордер на арест от Гааги.

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