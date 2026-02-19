ТСН в социальных сетях

Мир
45
1 мин

"Плохие вещи случатся": Трамп пригрозил Ирану и сказал, когда готов атаковать

Президент США подтвердил возможность эскалации против Ирана и отметил необходимость нового ядерного соглашения, иначе последствия будут серьезными.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Трамп сделал громкое заявление / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательное решение о потенциальной атаке на Иран может быть принято уже в ближайшее время, а именно в течение десяти дней.

Об этом он сказал во время выступления в Совете мира 19 февраля.

«Возможно, нам придется пойти еще дальше, а может, и нет. Вероятно, вы узнаете это в течение следующих 10 дней», — отметил Трамп.

Он также призвал Тегеран заключить новое ядерное соглашение с США, подчеркнув, что в случае отказа Иран может столкнуться с серьезными последствиями.

«Пора Ирана присоединиться к нам. Если они это сделают — будет отлично. Если нет — это тоже будет вариант, но совсем другой путь. Если сделки не будет, произойдут плохие вещи», — заявил американский президент.

Ранее в Пентагоне проинформировали администрацию, что Вооруженные силы США готовы нанести удар по Ирану уже в ближайшие выходные.

В то же время, по данным американских чиновников, окончательное решение президент пока не принял.

Тем временем Вашингтон значительно усилил авиационное и морское присутствие на Ближнем Востоке. А эксперты предупреждают о риске масштабной эскалации.

Напомним, что Дональд Трамп в очередной раз напомнил, что завершил 8 войн в мире и заявил, что война в Украине стала для него жесточайшим вызовом.

