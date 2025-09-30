- Дата публикации
"Плохо выглядишь": Трамп рассказал, как упрекнул Путина из-за войны
Президент США поделился подробностями своего разговора с кремлевским диктатором на Аляске. Несмотря на хорошую встречу, ее последствия разочаровали американского лидера.
Президент США Дональд Трамп рассказал о своем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу полномасштабной войны, которую Россия четвертый год подряд ведет против Украины. По словам Трампа, он прямо указал Путину на неэффективность его армии и подверг сомнению военную мощь России.
Об этом он сказал во время встречи с американским военным командованием во вторник, 30 сентября.
«Бумажный тигр»
Трамп рассказал, что во время общения с российским лидером он не сдерживался в выражениях относительно продолжительности войны, которая, по его мнению, должна закончиться очень быстро. Он упрекнул Путина в том, что война вместо того, чтобы закончиться через несколько дней, затянулась уже на четыре года.
«Я сказал ему: „Ты выглядишь плохо. Ты уже 4 года ведешь войну, которую угрожал закончить через неделю. Ты что, бумажный тигр?“ И это жаль, но я думаю, что в конце концов мы это закончим», — сказал президент США.
Последствия встречи на Аляске
Трамп также вспомнил о состоявшейся на Аляске встрече с Путиным, которая, по его мнению, прошла «хорошо», но не имела положительного эффекта. Он напомнил, что сразу после этих переговоров Путин не только не отказался от своей политики по войне и Украине, но и усилил воздушные атаки на украинские города.
«Мы встретились [с Путиным — ред.] на Аляске, провели хорошую встречу. Затем он вернулся и начал снова отправлять дроны на Киев. Я сказал, что, по моему мнению, у нас была хорошая встреча», — поделился американский президент.
Напомним, Трамп назвал «тупым» Дмитрия Медведева. Он заявил, что приказал разместить две атомные подводные лодки вблизи России в ответ на агрессивные замечания скандального российского экс-президента.