"Плохой москаль": в России заключенному украинцу выписали штраф за "дискредитацию ВС РФ"

В России украинца, которого диктаторы осудили по нескольким статьям российского уголовного кодекса, оштрафовали на 50 тысяч рублей (19 тысяч гривен) за то, что назвал сотрудника ФСИН москалем.

Об этом пишут российские пропагандистские телеграммы.

Пропагандисты пишут, что 29-летний Владимир Семенюк был приговорен к 12 годам за причастность к преступной организации, сбыт наркотиков и применение насилия к работнику ФСИН. В настоящее время он находится в исправительной колонии №5 УФСИН России в Татарстане.

“Во время процедуры обыска личных вещей осужденных Семенюк выразил свое недовольство и назвал одного из проверяющих "плохим москалем". Теперь ему придется выплатить штраф за дискредитацию ВС РФ за 60 дней”, – пишут путинские пропагандисты.

Напомним, что стало известно, сколько украинских журналистов находятся в плену в Российской Федерации.

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