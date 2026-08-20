Пляжи Европы кишат ядовитыми созданиями, похожими на медуз: пострадала 1000 человек

Португальский кораблик / © pexels.com

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Рекордная морская жара и глобальное потепление повлекли за собой массовое появление ядовитых португальских корабликов на европейских пляжах. Опасные существа уже ужалили более тысячи человек на побережье Франции и заставили власти закрыть пляжи.

Об этом пишет Financial Times.

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Нашествие португальских корабликов в Европе

К европейским пляжам сейчас массово прибивает португальских корабликов, напоминающих медуз. Их полупрозрачные гребни синего, фиолетового или розового цвета напоминают паруса португальских военных кораблей XVIII века. Ядовитые щупальца, покрытые жалящими клетками, могут достигать 30 м вглубь океана.

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В последние недели власти прибрежных районов вдоль Бискайского залива в Атлантическом океане предупреждают о появлении этого вида, обычно обитающего в тропических водах. Португальские кораблики начали массово появляться на европейском побережье именно в период, когда из-за волны жары туристы и местные жители ищут спасения у моря.

Нашествие медуз

В то же время на побережье Средиземного моря действуют предупреждения и о видах медуз, типичных для европейских вод. На севере Франции один из ядерных реакторов EDF во вторник оставался остановленным из-за «массового нашествия» медуз, заблокировавших насосы системы охлаждения. Аналогичный инцидент случался и в прошлом году.

Массовое появление медуз в европейских водах в этом году совпало с рекордной морской волной тепла в регионе. Параллельно ученые все более активно исследуют, насколько хорошо эти виды могут приспосабливаться к выживанию и размножению в океанах, температура которых возрастает из-за климатических изменений.

Как связано появление медуз и глобальное потепление?

Морской эколог из Университета Северной Каролины в Чапел-Гилл Джон Бруно предостерег, что экстремальные температуры могут привести к «массовой гибели» рыбы, птиц и морских млекопитающих. Медузы и близкие к ним виды способны лучше адаптироваться к потеплению воды. Как пояснил Бруно, во время отдельных морских волн тепла это может способствовать их «цветению», в то время как количество других организмов уменьшается. Желевидные животные лучше приспособлены к дефициту кислорода и питательных веществ, который может возникать из-за нагрева воды. Дополнительным преимуществом для них становится чрезмерный лов видов, питающихся медузами.

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Среди европейских регионов, которые анализировали специалисты World Weather Attribution, больше всего от климатических изменений страдает Средиземное море. Его температура повышается примерно вдвое быстрее среднемирового показателя.

Однако в районе Марселя этим летом медуз было немного. По словам профессора Экс-Марсельского университета Дельфин Тибо, это может быть связано с изменениями северо-западного ветра мистраля.

В то же время, значительные скопления медуз могут оставаться в открытом море, подчеркнула она.

«Существует мало прямых связей между изменением климата и медузами, но, безусловно, есть много косвенных связей — из-за изменений течений и температуры», — сказала Тибо.

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В Аркашоне ученые пытаются выяснить, могут ли климатические изменения, влияющие на ветер, океанические течения и температуру воды, объяснять возможный рост численности медуз. Бассейн вблизи этого курортного города на юго-западе Франции известен, прежде всего, выращиванием устриц. Недавно территория пострадала от масштабных лесных пожаров.

Ученые озадачены появлением португальских корабликов на побережье Франции

По словам исследовательницы зоопланктона Эльвир Антаян из государственного океанографического института Ifremer в Аркашоне, португальских корабликов на всем французском атлантическом побережье теперь фиксируют ежегодно, хотя раньше они появлялись примерно раз в семь-восемь лет.

«Мы видим их все больше. Мы немного озадачены», — сказала она.

Исследовательница также рассказала, что за последние два года специалисты фиксировали массовое появление мелких особей, которые могут быть молодыми португальскими корабликами. Увеличение температуры в северной Атлантике и Бискайском заливе, по мнению ученых, может создавать благоприятные условия для размножения этих существ непосредственно в регионе.

В начале августа власти Аркашона на короткое время запретили купаться на главном пляже из-за появления португальских корабликов. В то же время на баскском побережье Франции за последние две недели они ужалили более 1000 человек, сообщила Антаян.

Предупреждения для отдыхающих также обнародовали власти баскского города Сан-Себастьян на севере Испании и французского департамента Атлантические Пиренеи. На отдельных пляжах установили белые флаги с фиолетовыми изображениями, сигнализирующими об опасности купания.

Если ужалил португальский кораблик — какие последствия

Португальские кораблики обычно не представляют смертельной угрозы, однако примерно 10% людей после их укусов нуждаются в медицинской помощи в больнице, отметила исследовательница. Среди пострадавших была молодая женщина, на лице которой после контакта остались шрамы. Также помощь понадобилась опытному спасателю, которого коллеги спасли после встречи с португальским корабликом во время утреннего заплыва.

Каждый португальский кораблик фактически является колонией клонов, вместе отвечающих за передвижение, охоту и размножение. Иногда они собираются в группы численностью более 1000 особей. В последние годы португальских корабликов замечали даже на севере Великобритании — в частности, в графстве Камбрия.

В июле средняя глобальная температура морской воды установила новый месячный рекорд. На этой неделе Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило, что нынешний эпизод потепления Эль-Ниньо в Тихом океане, по прогнозам, может продолжаться до мая следующего года.

В NOAA также отметили, что Эль-Ниньо, способное временно усиливать влияние глобального потепления, в этом году, вероятно, станет самым мощным из фиксировавшихся с 1950-х годов.

Напомним, на побережье США (штаты Массачусетс и Мэн) было зафиксировано беспрецедентное нашествие гигантских ядовитых медуз «львиная грива», чьи щупальца могут достигать 36 м. Тысячи этих морских жителей из-за потепления океана и течения выбросило на пляжи и в прибрежные болота.

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