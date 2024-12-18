Пляжи в мазуте и мертвые птицы: авария российских танкеров повлекла за собой экологическую катастрофу в Черном море

Последствия от военных действий россиян в акватории Азовского и Черного морей чрезвычайно вредны.

После аварии двух российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе произошла экологическая катастрофа в Черном море. Выброс нефтепродуктов составил более 40 км вдоль береговой линии.

Видео с многочисленными последствиями аварии публикуют в Сети.

Шторм принес на берег российской Анапы огромное количество вылившегося из танкеров мазута. Разлив нефтепродуктов в первую очередь вредит птицам, рыбам и дельфинам. Там был введен режим чрезвычайного положения.

Ситуацию также прокомментировала глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в эфире "КИЕВ24".

Она отметила, что есть факт разрушения танкеров, которые перевозили нефтепродукты. Разлив мазута с российских танкеров влечет негативные последствия для окружающей среды.

"Под влияние в первую очередь попадают птицы, потому что те эмульсионные массы, которые покрывают тело птиц, перья, не дают возможности птицам подняться в воздух. И они погибают либо на берегу, либо в море", – добавила Тимочко.

Погибшая птица вследствие выброса нефтепродуктов

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива у побережья аннексированного Крыма затонули два российских грузовых судна "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые везли топливо для российского флота. В 1980-х годах их проектировали, как речные танкеры, выход в море предполагался только в прибрежные зоны и во время штиля. Вероятно, суда просто не выдержали морского шторма и избыточной нагрузки.

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