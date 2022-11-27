Плыл 15 часов: в США спасли туриста, упавшего в море с круизного лайнера (видео)

В США Береговая охрана спасла туриста, выпавшего за борт круизного лайнера в Мексиканском заливе.

Подробности истории пишет издание New York Post.

Сестра и брат отправились в путешествие на лайнере, который должен был доставить их на курортный остров Косумель в Мексике. Вечером мужчина отошел и не вернулся, когда они находились в баре. Сестра сообщила экипажу об исчезновении пассажира на следующий день — корабль вернулся в Новый Орлеан, но никого не нашел.

Как выяснилось, пассажир почти пятнадцать часов находился в воде, цепляясь за жизнь. Береговая охрана прочесала почти 200 миль (321 километр) Атлантического океана, но не могла найти пропавшего, пока не получила сообщения от сухогруза Crinis, который заметил человека за бортом в 30 километрах от Юго-Западного перевала.

Спасатели отправили на помощь мужчине вертолет MH-60 Jayhawk. Бортовые тепловизионные камеры записали, как турист махал руками практически в полной темноте, изо всех сил пытаясь удержать на плаву. Член Береговой охраны спустился с вертолета на канате вытащил утопленника из воды. Мужчина так и не смог объяснить, как именно он выпал из лайнера.

Лейтенант Сет Гросс из Береговой охраны США назвал спасение мужчины чудом. Военный отметил, что не слышал ни о одном человеке, который смог бы так долго продержаться на воде.

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