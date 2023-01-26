Плюс 2,5 см: Путин попытался вырасти в глазах студентов (фото)

Российский президент надел туфли на каблуке, который придает ему около 2,5 сантиметров до его 170-сантиметрового роста.

Президент России Владимир Путин во время визита в Ломоносовский научный центр МГУ сфотографировался с группой студентов и студенток в специальной обуви.

После официальной публикации одного из снимков выяснилось, что туфли президента имеют каблуки, которые прибавляют около 2,5 сантиметров к его росту в 170 сантиметров.

Как пишет Sky News, опубликованное фото выдает в кремлевском диктаторе неуверенного в себе человека, несмотря на то, что Путин очень заботится о своем имидже жесткого лидера.

В дополнение к туфлям на высоком каблуке, которые добавляют ему лишних сантиметров, меньшие студенты стали вокруг него, чтобы он выглядел среди них выше, написал один комментатор в Twitter.

Ladies and gentlemen, I present Russia's president. Как человек с инвалидом & самоотверженным, что это wears high heeled shoes... And in effort to make himself look even taller, the smaller female students from Moscow's state university stand next to him. pic.twitter.com/hInBgYkADJ — Glasnost Gone (@GlasnostGone) January 26, 2023

Напомним, 4 ноября во время публичной церемонии на Красной площади в Москве по случаю Дня народного единства России президент РФ Владимир Путин надел туфли на высоком каблуке и толстой подошве и даже залез на бордюр для группового фото. Все это для того, чтобы скрыть свой малый рост, заметный даже на фоне детей.

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