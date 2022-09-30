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Плюс к новомобилизированным: Путин подписал указ об осеннем призыве

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Плюс к новомобилизированным: Путин подписал указ об осеннем призыве

Фото: Минобороны России

Президент страны-агрессорки России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, предусматривающий, что в армию заберут 120 тыс. человек.

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу. Согласно документу, призывная компания состоится в период с 1 ноября по 31 декабря 2022 года.

Об этом говорится на сайте Кремля.

"Правительства Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и призывным комиссиям обеспечить выполнение мер, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации", – говорится в указе.

Указывается, что призыва подлежат россияне в возрасте от 18 до 27 лет, которые не находятся в запасе. 

Документ вступает в силу дня официального опубликования.

Напомним, после объявления мобилизации в РФ 21 сентября на российско-грузинской границе собрались огромные очереди желающих покинуть страну. Так, на КПП "Верхний Ларс" образовались гигантские пробки.

27 сентября стало известно, что российская оперативная группа по призыву начала выдавать повестки военнообязанным гражданам РФ прямо на границе с Грузией.

Заметим, по оценкам Генштаба ВСУ, по состоянию на 29 сентября с начала мобилизации в РФ в армию призвали уже 100 тыс. человек.

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Дата публикации
Просмотры
1094
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