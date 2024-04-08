По 500 на каждого полярника: на "Вернадском" насчитали рекордное количество пингвинов — фото

Украинские полярники рассказали о значительном увеличении популяции субантарктических пингвинов на острове Галиндез, где расположена станция "Академик Вернадский". Это явилось революционным открытием. Исследователи обнаружили рекордное количество пингвинов – более 7 000 особей, что составляет примерно 500 пингвинов на одного исследователя.

Об этом сообщил Национальный Антарктический научный центр.

"Учитывая, что сейчас украинские экспедиции имеют 14 участников, то выходит по 500 пингвинов одного полярника/полярницу".

Как пояснили ученые, потепление и уменьшение площади морского льда в Антарктике приводит к миграции животных, захватывающих новые, ранее не заселенные определенными видами территории.

Возле "Академика Вернадского" значительно увеличилась популяция субантарктических пингвинов / Фото: Национальный антарктический научный центр

"Например, до 2007 года субантарктические пингвины вообще не гнездились возле "Вернадского". Главной причиной этого ученые считают позднее расмерзание вод вокруг нашего острова Галиндез. Ранее морозы в этой местности доходили до отметки -20 С⁰ и ниже. Из-за наличия льда пингвины не могли эффективно охотиться и выбирать территории севернее, где она не застаивалась", — отметили полярники.

Возле "Академика Вернадского" значительно увеличилась популяция субантарктических пингвинов / Фото: Национальный антарктический научный центр

Однако, в связи с потеплением в районе западного побережья Антарктического полуострова субантарктические пингвины хлынули на юг. Первые их гнезда появились в 2007 году на мысе "Марина-Пойнт" возле станции.

А уже в 2020 году количество субантарктических пингвинов на острове составило 3,5 тысячи, а в 2024 году выросло вдвое – и пересекло отметку в 7 тысяч.

Возле "Академика Вернадского" значительно увеличилась популяция субантарктических пингвинов / Фото: Национальный антарктический научный центр

Возле "Академика Вернадского" значительно увеличилась популяция субантарктических пингвинов / Фото: Национальный антарктический научный центр

В целом в этом сезоне украинские биологи насчитали на острове Галиндез:

9 колоний теплолюбивых субантарктических пингвинов с общим количеством 35 тыс;

3 колонии холоднолюбивых пингвинов Адели с общим количеством до 5 тыс;

не более 50 особей антарктических пингвинов, которые любят транзитную зону между Субантарктикой и Антарктикой.

"Почему важно исследовать динамику изменения в популяциях пингвинов? Это очевидный признак изменения климата в Антарктике. Пингвины активно "удобряют" ледяной континент своим пометом, создавая почву для антарктической растительности. Следом за пингвинами в сторону Полярного круга продвигаются и хищники: морские леопарды и поморники (скуа)" , – пояснили украинские полярники.

Там также напомнили, что субантарктические пингвины приплывают на остров Галиндез на брачный сезон в сентябре-октябре (это антарктическая весна). Здесь они собираются в пары, строят гнезда, откладывают яйца, выводят и выращивают птенцов. На антарктическую зиму пингвины покидают окрестности "Вернадского" и отплывают туда, где есть чистая вода.

Напомним, возле "Вернадского" впервые был замечен один из крупнейших китов в мире (фото).

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