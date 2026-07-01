По делу о взрыве у Монако неожиданно отпустили подозреваемого: что известно

Взрыв в Монако / © Getty Images

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По делу о взрыве свертка с бомбой в Монако состояние одной из пострадавших остается критическим и нестабильным, а задержанного ранее подозреваемого отпустили на свободу. Расследование инцидента, квалифицировавшегося как покушение на убийство, продолжается в активной фазе.

Об этом пишет Nice matin.

Взрыв в Монако — что известно

По данным правоохранителей, утром 1 июля в рамках расследования был задержан иностранный гражданин, однако уже после обеда его отпустили. Прокуроры воздерживаются от разглашения имен трех пострадавших в результате теракта.

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«Расследование продолжается очень активно при поддержке французских властей», — отметил государственный прокурор Стефан Тибо.

Следствию уже удалось опросить одного из потерпевших — несовершеннолетнего парня, разговор с которым состоялся на территории Франции. По информации журналистских источников, речь идет о 13-летнем сыне олигарха украинского происхождения Вадиме Ермолаеве.

В то же время двое других раненых до сих пор находятся в состоянии, которое не позволяет правоохранителям провести их допрос. В частности, тяжелые травмы получила 46-летняя спутница Вадима Ермолаева, Анна Насобина, которой из-за взрыва оторвало обе ноги.

«Состояние человека, находившегося в критическом состоянии, нестабильно, и его жизнь остается под угрозой», — заявил Тибо.

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В настоящее время криминалисты исследуют вещественные доказательства с места происшествия, пытаясь установить тип взрывчатки и выйти на след злоумышленника.

«Продолжается анализ всех доказательств, в частности, относительно взрывного устройства и установления личности, его установившего на месте происшествия», — резюмировал Генеральный прокурор.

В ведомстве добавили, что в дальнейшем будут информировать общество о ходе расследования в случае появления новых значимых процессуальных решений или изменения состояния раненых.

Покушение на украинского олигарха Ермолаева — последние новости

Напомним, вечером 29 июня в Монако возле жилого дома взорвали днепровского олигарха Вадима Ермолаева. Ранения получил он сам, женщина в возрасте от 50 до 60 лет и 13-летний подросток. Сначала медиа писали, что это его жена и сын.

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Впоследствии стало известно, что при покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в момент взрыва с ним была не его жена Анна, а другая женщина. По данным иностранных СМИ, это была любовница миллиардера — 46-летняя Анна Насобина.

Из-за взрыва также пострадали еще четыре человека — они получили порезы от обломков стекла и испытали сильный шок. Прокуратура французской Ниццы уже расследует это дело. Правоохранители ищут мужчину, принесшего сумку с бомбой, ведь он до сих пор на свободе.

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