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По делу покушения на Ермолаева Монако не спешит сотрудничать с Украиной — СМИ
Монако игнорирует запросы Украины о совместном расследовании покушения на бизнесмена Ермолаева и убийства Березовской.
По состоянию на 3 августа украинские правоохранительные органы, расследующие уголовные производства по покушению на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако и убийство подозреваемой в этом покушении Анастасии Березовской, не получили ответа от коллег за рубежом на предложения о сотрудничестве.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседников, осведомленных о ходе расследования.
Еще 10 июля генеральный прокурор Руслан Кравченко провел рабочую онлайн-встречу с генеральным прокурором Княжества Монако Стефаном Тибо с участием руководства Службы безопасности Украины, Национальной полиции и компетентных органов Монако.
Во время встречи украинская сторона проинформировала о ходе досудебного расследования, установленных обстоятельствах и задержании подозреваемых в уголовном производстве об убийстве Березовской и инициировала создание совместной следственной группы (JIT) по делу покушения на семью Ермолаева в Монако, отметив важность расследования.
Как поясняют источники, по результатам встречи стороны договорились об оперативном обмене информацией и материалами расследований.
Третьего и 10 июля Офис генерального прокурора направил в компетентные органы Княжества Монако два запроса о международной правовой помощи.
В запросах Украина просила предоставить материалы уголовного производства, свидетельские показания, результаты экспертиз, фото- и видеоматериалы, информацию о лицах, причастных к преступлению, данные о взрывном устройстве, а также информацию о мобильных терминалах и абонентских номерах, которые могли использоваться при подготовке и совершении преступления.
29 июля украинская сторона дополнительно сообщила о готовности безотлагательно передать компетентным органам Монако все имеющиеся материалы уголовного производства, в том числе результаты осмотров, опознаний, судебно-медицинских, молекулярно-генетических и баллистических экспертиз, а также другие собранные доказательства.
31 июля в Офис генпрокурора от компетентных органов Княжества Монако поступило международное правовое поручение с просьбой предоставить отдельные материалы обоих уголовных производств, в том числе протоколы допросов и других следственных (розыскных) действий, заключения экспертиз, а также провести ряд дополнительных следственных действий.
В то же время по состоянию на 3 августа ответы на украинские запросы о международной правовой помощи и решениях по созданию совместной следственной группы (JIT) в Украину не поступали.
Напомним, специалистам Службы безопасности Украины удалось восстановить одно из ключевых доказательств по делу о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, которое подозреваемые пытались уничтожить. Речь идет о видеозаписи с камеры наблюдения, которую, по данным следствия, исполнители заранее установиливозле места преступления, чтобы получить подтверждение выполнения заказа. Несмотря на то, что запись была удалена, специалистам СБУ удалось ее восстановить.