По Европе распространяется новая волна пыли из Сахары: что известно

По Европе распространяется новая волна пыли из Сахары — это уже третий эпизод за последние две недели.

Об этом сообщает The Watchers.

Отмечается, что интенсивная пыль над Европой ухудшает качество воздуха. Это свидетельствует об изменении характера атмосферной циркуляции. В частности, на Пиренейском полуострове, а также в некоторых районах Франции и Германии зафиксирована большая концентрация твердых частиц на уровне земли. Синоптики подчеркивают, что это явление совпадает с высокой концентрацией пыльцы березы в воздухе. может повлиять на людей с заболеваниями дыхательной системы.

Хотя шлейфы сахарной пыли часто достигают Европы, в последние годы отмечается увеличение интенсивности и частоты таковых эпизодов. Это может быть связано с изменениями характера атмосферной циркуляции, пишет издание.

"Последний эпизод сахарной пыли — уже третья за последние две недели. Она связана с погодными условиями, которые привели к потеплению в Западной Европе в последние дни", — подчеркивают в Службе мониторинга атмосферы Copernicus.

Два предыдущих эпизода происходили преимущественно над Средиземноморьем и южной Европой.

Как сообщалось, планета пережила самый жаркий март за всю историю наблюдений. Средняя температура составила 14,14 градуса – это на десятую часть градуса превысило предыдущий рекорд 2016 года.

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