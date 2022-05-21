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По Европе распространяется обезьянья оспа: опасную болезнь обнаружили уже в 11 странах

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По Европе распространяется обезьянья оспа: опасную болезнь обнаружили уже в 11 странах

Фото: Associated Press

По состоянию на 20 мая так называемую болезнь "обезьяна оспа" обнаружили у 80 человек, 50 случаев заражения находятся на стадии изучения.

В ВОЗ предупредили, что в ближайшие недели ожидает увеличение количества случаев заболевания в других странах.

Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Вирус является эндемичным для некоторых популяций животных в ряде стран, что приводит к случайным вспышкам среди местных людей и путешественникам. Недавние вспышки, зарегистрированные в 11 странах , являются нетипичными, поскольку случаются в неэндемичных странах. ВОЗ сотрудничает с пораженными странами и другими странами, чтобы расширить надзор за болезнями, чтобы найти и поддержать людей, которые могут пострадать, а также дать рекомендации по борьбе с болезнью", — подчеркнули в ВОЗ.

Что известно о болезни

Так называемая болезнь "обезьяна оспа" имеет инкубационный период до 21 дня. Первые симптомы включают в себя:

  • лихорадку,
  • головная боль,
  • мышечные боли,
  • боль в спине,
  • увеличение лимфатических узлов,
  • мороз,
  • истощение.

Может возникнуть сыпь, которая часто начинается на лице, а затем распространяется на другие части тела, включая гениталии.

Ранее эту болезнь обнаружили в Швеции, Италии, Великобритании, США, Испании и Португалии, Канаде. К этому списку добавились Нидерланды.

Напомним, летом 2021 года у вернувшегося из Нигерии жителя Далласа в штате Техас в США подтвердили положительный результат по инфицированию редким для людей обезьяньим оспой.

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