По Европе распространяется очередная волна эпидемии COVID-19: закроет ли ЕС границы для путешественников

По Европе распространяется очередная волна эпидемии COVID-19: закроет ли ЕС границы для путешественников

Евросовет призывает к дальнейшей координации для содействия свободному передвижению в пределах и въезда в ЕС.

Лидеры Евросоюза договорились координировать свои действия для содействия свободным путешествиям через границы стран в пределах самого ЕС и въезда в Евросоюз, что будет обеспечиваться благодаря "ковид"- сертификатам.

Об этом говорится в заявлении Евросовета по итогам саммита лидеров 21 октября, пишет "Европейская правда".

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"Учитывая развитие эпидемиологической ситуации, Евросовет призывает к дальнейшей координации для содействия свободному передвижению в пределах ЕС и въезду в ЕС, и пересмотру двух рекомендаций Евросовета. Еврокомиссию призывают ускорить работу по взаимному признанию ковид-сертификатов с третьими странами", - говорится в заявлении.

Они призвали также усилить борьбу с дезинформацией о коронавирусе и вакцинах - видя в этом одну из причин того, почему часть жителей блока не хотят вакцинироваться, а в некоторых странах ситуация очень сложная.

Лидеры блока отмечают, что для дальнейшего увеличения показателей вакцинации во всем ЕС, нужно усилить усилия для противодействия сомнениям относительно вакцин, в том числе дезинформации, в частности в соцсетях. Нужно оставаться бдительными относительно появления и распространения потенциальных новых вариантов вируса.

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Также лидеры выражают готовность и далее содействовать борьбе с пандемией в мире, в том числе благодаря увеличению доступности вакцины.

"Лидеры призывают быстро устранить препятствия для глобального распространения вакцин и приглашают Еврокомиссию и дальше вести прямые переговоры с производителями по этому поводу. Это позволит странам-членам ускорить поставку вакцин в страны, которые больше всего в них нуждаются. ЕС продолжит поддерживать производство и вакцинацию в странах-партнерах" , - говорится в заявлении.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Напомним:

Евросоюз готов внести Украину в "красную" зону. Брюссель уже якобы готовит официальное решение, потому что наша страна уже по нескольким критериям не соответствует европейским ковидным нормам, а новый всплеск лишь усложнил ситуацию. Пока страна находится в "зеленом" списке.

Брюссель уже якобы готовит официальное решение, потому что наша страна уже по нескольким критериям не соответствует европейским ковидным нормам, а новый всплеск лишь усложнил ситуацию. Пока страна находится в "зеленом" списке. Также были названы 10 стран, карантинные условия въезда в которые больше всего интересуют украинцев.

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