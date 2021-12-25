По меньшей мере 13 мигрантов погибли в третьей за неделю аварии в водах Греции

По меньшей мере 13 мигрантов погибли в третьей за неделю аварии в водах Греции

Сейчас на месте происшествия идет ночная поисковая операция.

В Греции по меньшей мере 13 человек погибли в результате опрокидывания в Эгейском море третьей за три дня лодки с мигрантами.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 24 декабря, в восьми километрах от острова Парос. По данным береговой охраны, 62 пассажира парусного судна удалось спасти.

Уцелевшие люди рассказали, что всего на борту находились около 80 человек. В настоящее время на месте происшествия идет ночная поисковая операция с участием водолазов, пяти катеров береговой охраны, девяти частных судов, вертолета и военно-транспортного самолета.

В четверг примерно в 235 км к югу от Афин парусник врезался в скалистый островок, в результате чего погибли 11 человек. Еще 52 пассажира, среди которых 11 женщин и 27 детей, были спасены "после нескольких часов пребывания на острове".

А в пятницу лодка с мигрантами из Ирака затонула недалеко от острова Фолегандрос, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, а еще 13 были спасены. По меньшей мере 17 человек пропали без вести.

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В издании отмечают, что контрабандисты из Турции все чаще отправляют мигрантов и беженцев, спасающихся от конфликтов и бедности в Азии, Ближнем Востоке и Африке, в Италию через Грецию на переполненных лодках.

В этом году, по данным УВКБ ООН, более 116 тысяч человек в поисках убежища пересекли Средиземное море, чтобы попасть в страны ЕС. Из них 55% отправились в Италию, 35% – в Испанию, 7% – в Грецию, а остальные – на Мальту и Кипр.

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