По меньшей мере 15 человек погибли в результате ночного землетрясения в Пакистане

По меньшей мере 15 человек погибли в результате ночного землетрясения в Пакистане

EMSC оценил магнитуду землетрясения в 5,7 балла по шкале Рихтера.

На юге Пакистана в ночь на четверг, 7 октября, в результате землетрясения погибли по меньшей мере 15 человек, в том числе шестеро детей.

Об этом со ссылкой на представителей службы управления стихийными бедствиями сообщает AFP.

Отмечается, что землетрясение произошло в округе Харнаи в провинции Белуджистан на глубине 10 км, его эпицентр располагался в 102 км к востоку от города Кветта.

Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду в 5,7 балла по шкале Рихтера.

Как пишет Quetta Voice, число пострадавших превышает сотню. "Люди спали глубоким сном, когда землетрясение всколыхнуло город, — говорится в материале. - Люди бросились к открытым пространствам, чтобы защититься от землетрясения".

Ранее на Крите произошло самое мощное за 60 лет землетрясение. Травмировались по меньшей мере 20 человек.

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