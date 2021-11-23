По меньшей мере 6 человек погибли в катастрофе переполненной лодки на Шри-Ланке: поиски тел продолжаются

По меньшей мере 6 человек погибли в катастрофе переполненной лодки на Шри-Ланке: поиски тел продолжаются

Сколько точно было пассажиров на борту никто не знает

На Шри-Ланке перевернулась лодка с десятками пассажиров. По меньшей мере, шесть человек погибли, среди которых четверо детей.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

17 человек удалось спасти. Сколько точно пассажиров на борту никто не знает, а потому спасатели продолжают поиски.

Между тем, местные вышли на акции протеста и жгут шины, обвиняя в трагедии власти. Ибо говорят, из-за закрытых для проезда неремонтированных мостов, соединяющих города, люди вынуждены пользоваться старыми лодками, которые больше похожи на металлолом. И довольно часто эти лодки еще переполнены.

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