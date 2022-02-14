По меньшей мере 7 человек погибли от мощного взрыва во Франции

Взрыв произошел в магазине, который был расположен в жилом доме.

Мощный взрыв на юге Франции — по меньшей мере семь человек погибли во время трагедии в городе Сен-Лораан-де-ла-Саланк.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Среди погибших, по сообщениям, двое детей. Еще четыре человека получили ранения.

Взрыв раздался в расположенном в жилом доме магазине. Впоследствии на месте вспыхнул пожар, огонь повредил 11 квартир. 25 жителей дома спасатели эвакуировали, еще один человек — спасаясь от пламени, выпрыгнул со второго этажа. Его с травмами забрали в больницу.

Что именно стало причиной разрыва - сейчас расследуют, на место трагедии приехал министр внутренних дел Франции.

Новости мира: по меньшей мере семь человек погибли при взрыве на юге Франции

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