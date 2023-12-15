"По меньшей мере 70 раз потребуется согласие Венгрии": советник Орбана о вступлении Украины в ЕС

В последние часы в Брюсселе Европейский Совет обсуждал вопрос вступления Украины. Позиция Венгрии остается жесткой и неизменной: там "не считают Украину готовой к переговорам с ЕС".

Об этом написал политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан.

Что еще заявил советник Орбана

Как отметил советник, Венгрия выступает против начала переговоров. Однако 26 стран-членов ЕС придерживаются противоположной точки зрения.

"После длительных переговоров Венгрия решила покинуть зал заседаний и воздержаться от голосования – не для того, чтобы воспрепятствовать результату, но во избежание сотрудничества в том, что мы воспринимаем как неправильное решение", – пояснил Орбан.

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Соглашение Европейского Совета, говорит он, является принципиальным решением. Впоследствии государства-члены должны единогласно согласовать конкретные рамки переговоров.

"Кроме того, для одобрения вступления Украины в ЕС в течение следующих лет необходимо будет принять минимум 70 единодушных решений", – отметил советник, намекнув, что без согласия Орбана "ничего не получится".

Напомним, решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС было принято в отсутствие венгерского премьера Виктора Орбана, что позволило избежать вето. Об этом сообщили высокопоставленные должностные лица институтов ЕС. Что касается самого Орбана, то глава Венгрии подтвердил, что воздержался во время голосования за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, а своего отношения к этому не изменил.

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