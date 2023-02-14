По оккупантам может быть оружие страны-союзницы РФ: США рассматривают возможность поставок Украине иранских боеприпасов

США рассматривают возможность отправки в Украину изъятого оружия и боеприпасов, отправлявшихся поддерживаемым Ираном боевикам в Йемене. Речь идет о тысячах единиц оружия и более миллиона боеприпасов. Военные чиновники США начали всерьез рассматривать эту идею в конце прошлого года.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей США и Европы.

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Как говорится в статье, американские официальные лица заявили, что они рассматривают возможность отправки Украине:

более 5000 автоматов,

1,6 миллиона патронов к стрелковому оружию,

небольшого количества противотанковых ракет

и более 7000 неконтактных зажиганий.

"Этот необычный шаг открыл бы новый запас огневой мощи, которой могли бы воспользоваться Америка и ее союзники, когда они пытаются удовлетворить потребность Украины в военной поддержке, поскольку война с Россией вступает во второй год", — говорится в материале американского издания.

Причастность Ирана к войне в Украине

Иран оказывает военную поддержку России. Во время одной из последних атак Главное управление военной разведки Украины (ГУР) перехватило аудиозапись о том, как два оператора беспилотников Shahed координировали цели. Как утверждает разведка, они общались "диалектом курдского языка с вкраплением слов на фарсе".

В американском институте изучения войны (ISW) сообщили, что Иран контрабандой переправил в Россию по меньшей мере 18 беспилотников дальнего радиуса действия, используя лодки и иранские государственные самолеты.

Западные СМИ сообщали, что Москва и Тегеран разрабатывают предварительные планы по производству беспилотников иранского производства в России.

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