"По поводу завтра я волнуюсь": генсек НАТО сообщил, готов ли Альянс к угрозам со стороны России

Рютте отметил, что Альянс не готов к событиям, которые могут произойти через четыре-пять лет.

Альянс не готов к угрозам, с которыми он столкнется со стороны России в ближайшие годы.

Об этом сказал генсек НАТО Марк Рютте.

"Наше сдерживание является хорошим состоянием на данный момент, а вот относительно завтра я волнуюсь. Мы не готовы к тому, что ждет нас через четыре-пять лет. Опасность идет нам навстречу на полной скорости... Происходящее в Украине может произойти и здесь", — подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Марк Рютте также заявил, что пора перейти к "мышлению военного времени и ускорить оборонное производство и оборонные расходы".

Напомним, 5 декабря президент Украины Владимир Зеленский переговорил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсуждали окончание войны в Украине и обеспечение стабильности мира.

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