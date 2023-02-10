По приказу Байдена американский истребитель сбил в небе над Аляской неопознанный объект

США сбили неизвестный объект, летевший в их воздушном пространстве у побережья Аляски – всего через несколько дней после того, как они сбили китайский воздушный шар-разведчик.



О сбитии неопознанного объекта сообщил в пятницу, 10 февраля, спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.

Представитель Минобороны США заявил, что президент Байден приказал военным сбить объект над водой из соображений безопасности.

Самолет F-22 сбил объект с помощью ракеты "Сайдвиндер" над территориальными водами, которые теперь покрыты льдом.

Не было никаких признаков того, что объект был управляемым, скорость его движения не указывается.

В тот же день представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на ежедневном брифинге сообщил, что объект летел на высоте около 40 000 футов (около 12 км) и был размером с небольшой автомобиль. Это, по его словам, представляло собой "обоснованную угрозу" безопасности гражданских полетов.

Откуда взялся предмет, было непонятно.

"Мы не знаем, кому принадлежит этот объект", — сказал Кирби.

Инцидент произошел всего через несколько дней после того, как США сбили китайский воздушный шар, который считали разведывательным аппаратом.

Напомним, ранее в Блом доме сообщили, что Китай использовал целый флот воздушных шаров для шпионажа по разным странам на пяти континентах.

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