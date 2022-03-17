"По приказу Сталина": россиянин под Петербургом поджег военный мемориал

Голос "вождя" мужчина услышал в своей голове.

В среду, 16 марта, возле российского города Петербурга полиция задержала мужчину, поджегшего военный мемориал, установленный в честь защитников Ленинграда во время Второй мировой войны.

Об этом сообщают местные издания со ссылкой на управление МВД РФ в Петербурге.

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В сообщении говорится, что 42-летний мужчина облил горючим венки, возложенные к монументу. Свои действия он объяснил тем, что таков был "приказ Сталина", раздавшийся в его голове.

Задержанный не в первый раз проявляет странный интерес к этому мемориалу. Раньше он появлялся здесь с ведром краски, которой пытался облить памятник.

Теперь против мужчины возбудили уголовное дело за повреждение мемориальных сооружений или объектов, его взяли под стражу.

Напомним, одиозный президент Чечни Рамзан Кадыров не на шутку разозлил Героя Украины Степана Бандеру своими заявлениями о планах его ликвидации. Бандера не смог сдержать эмоций и "ответил" голове Чечни, использовав даже нецензурную брань.

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