"По принципу "кто виноват – невестка": экс-посол назвал настоящий источник проблем на польской границе

Ситуация на границе с Польшей может обостриться. И источником этих проблем есть российская агрессия против Украины.

Об этом рассказал в эфире "КИЕВ24" дипломат и чрезвычайный и полномочный посол, посол Украины в Польше (2014-2022 гг.) Андрей Дещица.

"По принципу "кто виноват – невестка"... За все, что произошло, виновата во всем Украина. И никто не дает себе задачи проанализировать, почему так произошло. А на самом деле источником всех этих проблем является российская агрессия против Украины. Источником проблем с повышение стоимости зерна на польском и европейском рынках есть также то, что в Европу дальше поступает российское зерно, совсем не исключительно, что может даже и украденное в Украину и завезенное уже из России, а вовсе не украинское зерно, которое на самом деле идет только транзитом через Польшу. ", — заявил Дещица.

По его мнению, если не довести эту информацию до польских протестующих, ситуация и дальше будет напряженной, будет эскалироваться и, если польское правительство не примет соответствующие решения и не примет соответствующие действия по приостановке этих протестов, то может стать само заложником этих действий.

Напомним, по состоянию на вечер 20 февраля на границе с Польшей по-прежнему блокируются 6 направлений, а в очереди стоят более 2,5 тыс. грузовиков.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ситуация с польскими блокировщиками обостряется! Те придумывают себе оправдание – эксклюзив ТСН

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