По прогнозам ВОЗ, штамм "Омикрон" уже через несколько недель будет доминировать в Европе

По прогнозам ВОЗ, штамм "Омикрон" уже через несколько недель будет доминировать в Европе

Эта мутированная версия COVID-19 распространяется очень стремительными темпами.

Штамм "Омикрон" уже через несколько недель будет доминировать в Европе, прогнозируют во Всемирной организации здравоохранения.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 22 декабря.

Этот вид коронавируса в настоящее время преобладает в Великобритании, Дании и Португалии. Его считают самым заразным. В ВОЗ говорят – в Европе обнаружили на 40% больше новых случаев COVID-19, чем на прошлой неделе. И предостерегают, что система здравоохранения снова может оказаться на грани.

Чтобы остановить распространение "Омикрона", Германия ограничит многолюдные собрания на Новый год, об усилении ограничений после Рождества сейчас думают и в Британии. А вот Израиль первым в мире предложит гражданам четвертую дозу вакцины от коронавируса — ее будут колоть людям старше 60 лет и медицинским работникам — чтобы усилить защиту наиболее уязвимых категорий населения.

Напомним, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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