По разные стороны стены: как отстраивали разрушенный войной Берлин

Разделенную стеной столицу Германии в послевоенные годы отстраивали по-разному — в зависимости от идеологии, царившей в восточной и западной части города.

После 8 мая 1945 г. от воздушных бомбардировок и боев на улицах города Берлин превратился в руину. Туда даже ехали туристы, чтобы увидеть невероятный уровень разрушения.

В Берлине появились горы мусора и обломков. Город убирали и восстанавливали женщины, потому что все оставшиеся в городе мужчины были или детьми, или стариками. Завалы разбирали голыми руками – становились цепью и передавали камни из рук в руки.

Об этом рассказал ТСН историк города Манфред Улитц.

Исследователь говорит, что Берлин, каким он был в 1943 году, очень отличается от того, каким он стал через 10 лет. В то время о концепции восстановления города особо не думали, нужно было в темпе штамповать жилые дома. Людям было негде жить. Только впоследствии восстановление стало идеологией — после того, как Советский Союз за одну ночь оградил подконтрольную ГДР часть города стеной.

"Когда в 1961 году появилась стена, в западном Берлине стали беспокоиться, сколько еще можно оставаться в городе, где держать сбережения. Возник страх, что Советский Союз попытается отобрать Западный Берлин и контролировать весь город. И в это неспокойное время появляется инвестор и строит здесь невероятный шоппинг-молл с кинотеатрами, с кабаре. Может, по нынешним меркам он выглядит скромно, а тогда это было грандиозно!” – заметил Манфред Улитц.

Тем временем в Восточном Берлине продолжили разрушать остатки сохранившегося после войны.

“В ГДР был закон, что здания, которые пострадали менее чем на 40 процентов, нужно отстраивать. Но там не любили церкви и дворцы. Поэтому Берлинский дворец снесли в воздух и получили большую площадь для социалистических парадов и демонстраций", – объясняет историк.

В Западном Берлине тоже были попытки избавиться от полуразрушенных достопримечательностей, но там все же считались с волей граждан. Полуразрушенную башню церкви Кайзера Вильгельма сохранили и сделали мемориальной именно из-за давления граждан.

“Церковь Кайзера Вильгельма стала памяткой Западного Берлина и своеобразным антивоенным монументом. Власти намеревались снести ее и построить новое здание, но получили 47 тысяч гневных писем граждан и так церковь сохранили”, — рассказывает Улитц.

А вот возмущенных граждан социалистической ГДР останавливали советские танки. На восстание решились рабочие, которых фактически заставляли работать бесплатно. В июне 1953 года протест перерос в масштабные беспорядки.

“Восстания были не только в Восточном Берлине, но и во многих городах советской оккупации. Власти Берлина попросили россиян разобраться, те въехали на танках и стреляли в толпу. Только в Берлине погибли 14 человек”, — рассказывает историк.

Центр Восточного Берлина – Александерплатц и телебашню – также отстроили с оглядкой на Москву.

“Когда открывали телебашню в 1969 году, она была второй по высоте в мире. Самая высокая была в Москве. Строить выше, чем в Москве, было, конечно, нельзя", – отметил Улитц.

Берлинская ратуша стала исключением – до сих пор видно, как это здание тщательно реставрировали, буквально камешок за камешком.

И таких зданий, восставших из собранных кирпичей и блоков, в немецкой столице много. Из развалившихся домов почти полностью собрали социалистический бульвар роскоши – Аллею Сталина, впоследствии переименованную в Аллею Карла Маркса. И даже после падения стены кирпичи из берлинских послевоенных руин уходили на реставрацию – только для памяти.

“Архитектор покупал этот старый кирпич и восстановил им разрушенные фрагменты музея. Для того чтобы и поныне были видны масштабы разрушения здания. Теперь – это история войны. Вот все эти следы остались после уличных боев за Берлин. Их могли легко замазать, но оставили на память", — объясняет историк.

По мнению Манфреда Улитца, пример Потсдамской площади может сработать и в Украине. После падения Берлинской стены ее отстроили не на средства города, а частные компании и предприниматели.

Через 77 лет после войны и 33 года после падения стены Берлин продолжает восстанавливаться. Возникает совершенно новый город с многочисленными упоминаниями о великой войне и разделении между двумя идеологиями.

Прошло 77 лет после войны, а Берлин продолжает восстанавливаться.

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